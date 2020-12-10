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Kültür-Sanat

Everest Yayınları, “tacizin karşısındayız” diyerek Hasan Ali Toptaş’la yollarını ayırdı

10 Aralık 2020 13:33

Yazar Pelin Buzluk ve çok sayıda kadın, sosyal medyadan yazar Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradıklarını açıkladı. Everest Yayınevi, bugün yaptığı bir açıklamayla tacizin karşısında olduklarını belirterek artık Hasan Ali Toptaş’la çalışmayacaklarını belirtti.

İletişim Yayınları da taciz suçlaması yöneltilen bir diğer yazar Bora Abdo’yla çalışmayacağını açıklamıştı.

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın, Doğan Hızlan'a konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı, "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamalar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bu tartışmaların devamında "Leyla" isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu. Leyla adlı hesabın paylaşımının altına yazar Pelin Buzluk dahil 20'ye yakın kadın Toptaş tarafından taciz edildiklerini yazdı. Bunun üzerine açıklama yapan Toptaş, "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" dedi. Toptaş'ın söz konusu 'özrü' tacize uğrayan kadınlr tarafından kabul edilmedi. Şair-yazar Akif Kurtuluş da Hasan Ali Toptaş'ın 'özrü' için, "Bırakın mağdurları beni bile tatmin etmedi" yorumunda bulundu.

Tacizi ifşa edilen bir diğer yazar da Bora Abdo oldu. İletişim Yayınları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, "İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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