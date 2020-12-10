Hasan Ali Toptaş’a verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alınıyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş’a bu yıl verdiği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü geri çekmeye karar verdi. Değerlendirme Kurulu üyesi Celal Soycan, “Bu son derece ağır bir durum. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” dedi.

Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Hasan Ali Toptaş’ın geçmişte çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Edebiyat dünyasında geniş yankı bulan bu olay üzerine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alındı.

TIKLAYIN - Yazar Hasan Ali Toptaş, taciz ifşalarının ardından konuştu: İnsan eril failliğin ne olduğunu bilmeden hata yapabiliyor!

Mersin Kenti Edebiyat Ödülü değerlendirme kurulu üyesi Celal Soycan, değerlendirme kurulunun tüm üyelerinin tereddütsüz şekilde ödülün geri alınmasına karar verdiğini söyledi. Kurul olarak kendilerinin tavsiye kararı aldıklarını, resmi kararı ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığını kaydeden Soycan, “Değerlendirme Kurulu’nun kararını MTSO yönetimine bildirdik. Onlar da resmi olarak karar alacaklar” dedi.

Soycan, “Bu son derece ağır bir durum. Değerlendirme Kurulu dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” dedi.

Soycan, ödül töreninin pandemi koşulları nedeniyle geciktiğini de belirterek, “Bu yılı, 2020 yılı Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü boş geçmiş olacağız” dedi.

TIKLAYIN - Tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş'ın 'özrü' kabul görmedi