Yazar Hasan Ali Toptaş, taciz ifşalarının ardından konuştu: İnsan eril failliğin ne olduğunu bilmeden hata yapabiliyor!

Sosyal medyada pek çok kadının tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş açıklamada bulundu. "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor" diyen Toptaş, Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” dedi.

Sosyal medyada Leyla isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş'ın kendisini taciz ettiğini ifşa etti. Leyla isimli hesap Toptaş’ın bir videosunu paylaşarak, “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı" yazdı.

Edebiyat dünyasında taciz ifşaları başladı

Bu tweet’in altına 20’ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş’ın kendisini taciz ettiğine ilişkin anılarını paylaştı. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Pelin Buzluk’un yazdıklarının ardından yazar Aslı Tohumcu ve Nermin Yıldırım ile çok sayıda yazar birbirlerine “yalnız değilsin” diyerek kendilerini taciz eden yazarları ifşa etti.

Pelin Buzluk: Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu.

Hürriyet’e konuşan Pelin Buzluk yaşadıklarını şöyle anlattı:

“2011 yılında, cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum. Eski eşimle bizi yazıevine davet etmişti. Eşim gelmek istemeyince tek başıma gittim. Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu. Şoke olmuştum. Bir süre kendimi banyoya kapattım, kendisine ‘Özür dilerim ama istemiyorum’ dedim. Sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. ‘O zaman neden bu elbiseyi giydin?’ dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi.”

Hasan Ali Toptaş özür diledi

İddialarla ilgili Hürriyet'te konuşan yazar Hasan Ali Toptaş ise “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aslı Tohumcu'dn Bora Abdo iddiası

Tacize uğrayan kadınlarla dayanışan yazar Aslı Tohumcu da, "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" sözlerini kaydetti. Tohumcu, yine sosyal medya hesabından, 15 Kasım 2014 tarihli Bora Abdo tarafından kendisine gönderilmiş bir 'özür' mailinin ekran görüntüsünü de paylaştı.

Nermin Yıldırım'dan da destek

Aslı Tohumcu ve Pelin Buzluk’a sosyal medyadan destek olanlardan biri de ünlü yazar Nermin Yıldırım oldu. Yıldırım, “Aslı, yaşadıklarını bana anlatmıştı. Başına geleni konuşma cesareti bulan kadınlar öyle hızlı itibarsızlaştırılıp zorbalığa uğruyor ve yalancı muamelesi görüyor ki bunu öyle çok yaşadık ki artık biri ses çıkardığında koşup yanında durmak istiyoruz” diye konuştu.