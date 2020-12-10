Tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş'ın 'özrü' kabul görmedi

Yazar Pelin Buzluk ve çok sayıda kadın, Hasan Ali Toptaş tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Açıklamada bulunan Toptaş, "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" dedi. Ancak bu açıklama da Toptaş'a yönelik tepkiyi dindirmedi.

İletişim yayınları, yazar Aslı Tohumcu'nun ifşa ettiği Bora Abdo ile yayın ilişkisini sona erdirdiğini duyururken; Everest yayınları 20'den fazla kadının ifşada bulunduğu Toptaş ile ilgili süreci değerlendirme aşamasında olduklarını belirtti.

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın, Doğan Hızlan'a konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı, "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamalar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bu tartışmaların devamında "Leyla" isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu.

Twitter'da Toptaş’ın bir videosunu paylaşan hesapta, “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı" mesajı paylaşıldı.

Bu tweet’in altında 20’ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddiaları paylaştı. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Buzluk, "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim. Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım. Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu. Leyla asla yalnız değilsiniz" diyerek yaşadığı cinsel saldırıya dikkat çekti.

Aslı Tohumcu: Hasan Ali Toptaş da yalnız değil, Bora Abdo var

Buzluk'un bu paylaşımına destek olan yazar Aslı Tohumcu ise yaşadığı cinsel saldırıyı kamuoyuyla paylaşarak dayanışma çağrısında bulundu. Tohumcu, yazar Bora Abdo'nun taciziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" diye yazdı.

Pelin Buzluk: Kendini asla suçlu görmedi

Hürriyet’ten Ece Çelik’e konuşan Pelin Buzluk, Hasan Ali Toptaş’la yaşadıklarını şöyle anlattı: "2011 yılında, cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum.



Eski eşimle bizi yazıevine davet etmişti. Eşim gelmek istemeyince tek başıma gittim. Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu. Şoke olmuştum. Bir süre kendimi banyoya kapattım, kendisine ‘Özür dilerim ama istemiyorum’ dedim. Sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. ‘O zaman neden bu elbiseyi giydin?’ dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi."

Toptaş 'özür' diledi

Resmi Twitter hesabından bir 'özür' mesajı yayınlayan Hasan Ali Toptaş “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Ancak Toptaş'ın bu açıklaması da kadınlardan çok sayıda tepki aldı. Tepkilerde hem özür metni eleştirildi hem de "konunun bir özürle geçiştirilemeyeceği" belirtildi.

Mevsim Yenice ve Ezgi Polat yazar-şair Hüseyin Kıran'ı ifşa etti

Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile ilgili açıklamaların ardından yazarlar Mevsim Yenice ve Ezgi Polat da sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarda, yazar-şair Hüseyin Kıran'ın kendilerini taciz ettiğini ifade ettiler.

Yenice, "İştariştar" isimli kullanıcının "İlk defa sosyal medyadan yazarlarla şairlerle takipleştiğim dönemde Hüseyin Kıran’ın bel altı gelişleri de var. Onlar kendi pislikleri ile çoklar ama biz birlikteliğimizle daha güçlüyüz. Yalnız değiliz" paylaşımını alıntılayarak, "Bana ve birçok genç kadın arkadaşıma da aynısı yaptı Hüseyin Kıran" dedi.

Ezgi Polat ise "ben ve bildiğim birçok başka kadın arkadaşım kendisinin tacizlerine ve saçmalıklarına maruz kaldı. Saygı duyduğunuz bir yazardan öykülerinizle ilgili yorum alacağınıza heyecanlandığınız noktada Hüseyin’in azgınlıklarına maruz kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Akif Kurtuluş: Hasan Ali Toptaş'ın özrü bırakın mağdurları beni bile tatmin etmedi

Şair-yazar Akif Kurtuluş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hasan Ali Toptaş'ın 'özür' metnini eleştirerek, "Özür meselesi üzerine iyi kötü biraz çalışmış birisiyim. Hasan Ali Toptaş'ın özrü bırakın mağdurları beni bile tatmin etmedi. Kamusal alanda paylaşılan bir özür hakkında aynı mecrada görüşümü belirtmek ihtiyacı duydum. Her şeyden önce açık değil. Ne yaptığını söylemiyor. Mağdur edip etmediğine ilişkin bir kanaati yok. 'Kırdıysam...' Şartlı özür olmaz. Çok sık duyuyoruz, okuyoruz böyle içinde özür sözcüğü geçen cümleleri. 'Maksadımı aşmışsam...' Kırdım, maksadımı aştım. Özür cümlesine böyle başlanır. Geçiştirmek için kurulan cümle, içinde özür sözcüğü olsa bile, asla özür değildir. Öte yandan özür dilemek, mağdurunun acısını telafi etmeye yönelik olmalıdır. En önemlisi de özür dileyen, mağdurun bu özrü kabul etmesini beklememelidir" dedi.

Everest yayınları: Süreci değerlendiriyoruz

Everest Yayınları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Yayınevimizin yazarlarından Hasan Ali Toptaş ile ilgili açıklamaları hassasiyetle takip ediyoruz. Mağduriyetlerin dile getirilmesini önemsiyoruz. Koşulsuz, amasız olarak kimden gelirse gelsin her türlü tacizin karşısındayız. Süreci bu anlayışla değerlendirmekte olduğumuzu saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

İletişim yayınları: Bora Abdo ile yayın ilişkimizi sona erdirdik

İletişim Yayınları, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada, "İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.