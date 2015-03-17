Alfa Telecom’dan Turkcell’e teklif

Alfa Telecom'un Turkcell’de yüzde 13.76 pay için hisselerin dünkü kapanışına kıyasla yaklaşık iki kat prime denk gelen alım teklifinin ardından Turkcell hisseleri güne yüzde 3.19 primle başladı.

Zaman’ın haberine göre, Alfa Telecom Turkey, Cukurova Telecom Holdings'in, Çukurova grubu şirketlerinden Cukurova Finance International'a ait olan ve Ziraat Bankası'na ipotekli yüzde 13.76 oranındaki Turkcell İletişim hisselerini satın almak için 2.8 milyar dolar teklif etti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Alfa Telecom, Turkcell'in yüzde 13.76'sı oranındaki dolaylı hisseye denk gelen 51 adet B grubu hissenin tamamı için hisse başına 54.902 milyon dolar teklifte bulundu.