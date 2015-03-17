T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Alfa Telecom’dan Turkcell’e teklif

Alfa Telecom Turkey, Ziraat Bankası'na ipotekli yüzde 13.76 oranındaki Turkcell İletişim hisselerini satın almak için 2.8 milyar dolar teklif etti

17 Mart 2015 12:27

Alfa Telecom'un Turkcell’de yüzde 13.76 pay için hisselerin dünkü kapanışına kıyasla yaklaşık iki kat prime denk gelen alım teklifinin ardından Turkcell hisseleri güne yüzde 3.19 primle başladı.

Zaman’ın haberine göre, Alfa Telecom Turkey, Cukurova Telecom Holdings'in, Çukurova grubu şirketlerinden Cukurova Finance International'a ait olan ve Ziraat Bankası'na ipotekli yüzde 13.76 oranındaki Turkcell İletişim hisselerini satın almak için 2.8 milyar dolar teklif etti. 

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Alfa Telecom, Turkcell'in yüzde 13.76'sı oranındaki dolaylı hisseye denk gelen 51 adet B grubu hissenin tamamı için hisse başına 54.902 milyon dolar teklifte bulundu.

ETİKETLER

turkcellalfa telecomteklif

İlgili Haberler

Murat Ülker: Turkcell’in yerli kalması için faydamız olursa ne âlâ

Turkcell’e ortak olmayı hedefleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu başkanı Murat Ülker, olası ortaklık hakkında ilk kez konuştu

Çukurova, Turkcell hisselerini Ziraat Bankası ödemesiyle alıyor

Çukurova Holding, Ülker'in devre dışı kaldığı anlaşmada, Turkcell'deki hisselerini Ziraat Bankası yardımıyla geri alabilecek

Turkcell'in Twitter hesabı hacklendi: Bu kadar pahalı tarifeler sattığımız için özür dileriz

Turkcell Müşteri Hizmetleri'nin resmi Twitter hesabı bir grup 'Milliyetçi Hacker' tarafından ele geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24