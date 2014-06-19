Murat Ülker: Turkcell’in yerli kalması için faydamız olursa ne âlâ

Turkcell'deki hisselerinin bir kısmını geri almak isteyen Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamehmet'in yerli ortak arayışına olumlu cevap veren Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker, "Turkcell'in yerli kalması adına memlekete faydamız olursa seviniriz" dedi.

Mehmet Emin Karamehmet’le 1,6 milyar dolarlık ‘şartlı finansman’ görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Murat Ülker, Turkcell’e ortak olmayı planlıyor.

Şenay Köşdere’nin Akşam’da yer alan haberine göre, Turkcell'deki yüzde 13,8’lik hissesini Rus Altimo'dan geri almak için 1,6 milyar dolara ihtiyacı olan Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'e destek Ülker Grubu’ndan geldi.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, konunun birkaç aydır gündemlerinde olduğunu belirterek, “Burada çözülmesi gereken bir sorun var. Ödenmesi gereken Karamehmet’in borcu. Yani biz, Turkcell'i satıyor-alıyor değiliz. Turkcell’in ortaklarından biri çıkıyor, hisselerini alıyor da değiliz. Gözde bu işe ticari bakıyor. Ama Turkcell'in yerli kalması adına memlekete faydamız olursa seviniriz” dedi.

Tarafların müracaatı üzerine İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin süreyi Temmuz sonuna kadar uzattığını hatırlatan Ülker, konuşulan rakamın 1,6 milyar dolar, Gözde Girişim’in ise 1,2 milyar TL’lik değeri olduğunu belirterek, “Finansman konusunda siz hiç öz sermaye koymadan finansman bulamazsınız. Bir miktar öz sermaye koymanız lazım. Bu temasları yapıyoruz, yerli-yabancı bankalarla görüşüyoruz. Hatta bazı bankalar da bize gelip görüşlerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Turkcell'e kredi konusunun birkaç aydır gündemlerinde olduğunu vurgulayan Murat Ülker, "Gözde’nin bu işte devreye girmesi nasıl oldu. Talep Karamehmet’ten mi geldi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Benim aklıma geldi. Sizin aklınıza gelmez mi bazen bazı şeyler. Aklın zekatı vardır. İyi bir şey gelir yaparsın, kötü bir şey gelir yapmazsın. Tabii iki tarafın da ekipleri var. Bu fikri arkadaşlar oluşturdular. Biz aynı piyasada olan insanlar, tanışıyoruz birbirimizle."