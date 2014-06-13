'Akşama babacığım unutma Turkcell getir'

Turkcell’in ortağı Rus Altimo’dan yüzde 13,8’lik hissesini geri alma imkânı doğan ve bunun için kaynak arayan Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet’in Murat Ülker’in yönetim kurulu başkanı olduğu Gözde Girişim’in kapısını çaldı. 1.6 milyar doların finansmanı için başlayan görüşmelerin yaklaşık bir hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Ortakları TeliaSonera ve Rus Altimo ile yaklaşık dokuz yıldır hisse kavgası süren Turkcell’de yeni bir döneme kapı açacak girişim, Reuters’in önceki günkü haberiyle gündeme gelmişti. Turkcell’in hissedarları Çukurova Holding ile Altimo arasındaki davaya bakan İngiltere Yüksek Mahkemesi (Privy Council), nisan sonundaki kararında Çukurova’nın Turkcell’in Altimo tarafından rehnedilen yüzde 13,8’lik hissesini geri alabilmesi için süre verdi.

1.6 milyar dolar aranıyor

Jale Özgentürk'ün Hürriyet'teki haberine göre, hisseleri 24 Haziran’a kadar alma şansı yakalayan Karamehmet, 1,6 milyar doları bulmak için çeşitli finans kurumları ve bankalarla görüşmelere başlamıştı. Kredi almak için görüşme yaptığı kurumlardan biri de Yıldız Holding bünyesindeki Gözde Girişim oldu. Anlaşma olursa 1,6 milyar dolarlık kredinin geri ödenme tarihine kadar Karamehmet’in Gözde’ye varlık temlik etmesi gerekecek. Uzmanlar bu durumda Turkcell hisselerinin Gözde’ye temlik edilebileceğini söylüyor.

Yıldız Holding’in bünyesinde bulunan Gözde Girişim Yönetim Kurulu Başkanlığını Murat Ülker’in yaptığı bir şirket. Murat Ülker daha önce yaptığı açıklamalarla Gözde ile Türkiye’deki yatırımları desteklemeyi hedeflediklerini söylüyordu.

Bu ortaklık aynı zamanda uzun süredir şirketin millileştirilmesi konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Turkcell’de uzun zamandır genel kurullar yapılamıyor ve karar alınamaz durumda. Sermaye Piyasası Kurumu bunu aşmak için önce aralarında iki eski bakan Atilla Koç ve Hilmi Güler olmak üzere üç daha sonra ise iki bağımsız üye olmak üzere 5 yönetim kurulu üyesi atamıştı. Yabancı ortaklar İsveçli Telia Sonera ve Rus Altimo ise bu durumdan rahatsız olmuş ve ‘şirketi millileştirme’ eleştirileri yapılmıştı.

Sorun bitmeyebilir

Mehmet Emin Karamehmet bu kaynağı sağlarsa Turkcell’in yönetiminde sorunlar biter mi? Rus Altimo’nun bir ay önce yaptığı “Para bulunsa da sorunlar bitmez” açıklaması önemli. Ancak 13,8 hissenin bir Türk gruba geçmesi de önemli. Aksi takdirde Ruslar yüzde 26 ile şirketi kontrol ediyor olacaktı. Bir başka yönden de genel kurulun yapılarak temettü dağıtımı kararlarının da alınabilmesinin önü açılacak. Turkcell’de ortaklık yapısı ise şöyle; Dört ortak var. Çukurova, MV Holding, TeliaSonera ve Alfa Grup bünyesindeki Altimo. En büyük hissedarı yüzde 51 pay ile Turkcell Holding. Turkcell Holding’in yüzde 53’ü Çukurova Telekom Holding’e, geriye kalan yüzde 47’lik dilim ise TeliaSonera’ya ait. Çukurova Telekom Holding’in yüzde 51’i Çukurova Holding’e, yüzde 49’u da Altimo grubuna ait. TeliaSonera’nın Turkcell’de ayrıca yüzde 13.07’lik payı var. TeliaSonera payları toplandığında yüzde 37,1 ile en büyük hissedar oluyor. Toplamda Çukurova Grubu’nun yüzde 13,8, Altimo’nun ise yüzde 13.22’lik hissesi olmuş durumda.

Gözde’nin portföyü geniş

Halka açık bir şirket olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 2011 yılından bu yana faaliyette. İlgi alanına gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırmaya ihtiyacı olan ve süratli geri dönüş vaat eden gıda dışındaki yatırımlar giriyor.

Portföyündeki firmalara bakılınca bu hedefleri de tutturmuş görünüyor. Bu firmalar arasında Flo markasıyla sektörde bulunan Ziylan Grubu, Şok Marketler Zinciri, KÜMAŞ, Derby gibi kuruluşlar var. Teknoloji konusunda ise 150’yi aşkın küresel markanın ürünlerini 7500 bayisi ile Türkiye’ye dağıtan Penta’nın büyük ortağı.

Türkiye’nin en büyük uluslararası gruplarından biri haline gelen Yıldız Holding, Gözde ile Turkcell’e kaynak sağlaması ve karşılığında hisse alarak ortak olması halinde GSM sektörüne giriş yapmış olacak.