Çukurova, Turkcell hisselerini Ziraat Bankası ödemesiyle alıyor

Çukurova Grubu, daha önce Turkcell hisselerini geri alabilmek için Alfa Grubu ile anlaştı. Anlaşma öncesi Gözde Grubu’nun da dahil olduğu pazarlıklar hakkında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 1,6 milyar dolarlık ödemenin Ziraat Bankası tarafından yapılacak olması hakkında “Çukurova Grubu’nun yeni bir şirketi var. Onlara bu şirketin hisselerini teminat olarak vermelerini önermiştim. Ziraat’e sanırım o şirketin hisselerini teminat gösterdiler” dedi.

Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Vahap Munyar, Çukurova Holding’in Turkcell hisselerini geri alması konusunda yaptığı anlaşmayı yazdı. Munyar’ın “Yolu Ülker açtı Ziraat bitirdi” başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Yolu Ülker açtı Ziraat bitirdi

Çukurova Grubu yüzde 13.8’lik Turkcell hissesini geri almak için Alfa Grubu ile anlaştı. İngiliz Yüksek Mahkemesi ayrıntıları açıklamazken, Rus Altimo 1 Ağustos’ta beklediği ödemenin Ziraat Bankası’ndan karşılanacağını duyurdu.

Geçen akşam Çallı Gıda’nın ortağı Bekir Çallı’nın evinde iftar sonrası çay buluşmasında karşılaştığım Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e Turkcell olayını sordum:

Hazine Müsteşarlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) planladığınız operasyona takılabileceğini nasıl atladınız?

Aslında atlamış değiliz. Sorduk, cevapları öyle geldi. O konu aşılabilirdi.

Çukurova Holding’e Rus Alfa Grubu’na bağlı Altimo’daki yüzde 13,8’lik Turkcell hissesini geri alması için 1,6 milyar dolarlık kaynağı Gözde Girişim üzerinden sağlama operasyonu sizin için tümüyle bitti mi?

İngiliz Yüksek Mahkemesi (Privy Council) nezdinde imza atma aşamasına gelmiştik. O aşamada Çukurova Grubu’nun bize talep ettiğimiz teminatları yeterli ölçüde vermediğini gördük. O nedenle geri çekildik.

İngiltere’deki Privy Council’in tanıdığı süre 30 Temmuz 2014’te doluyor. Bu durumda iş çözümsüz mü kalacak?

Bilemiyorum. Belki de süreyi yeniden uzatırlar.

Bu sohbetten iki gün sonra dün akşamüstü Privy Council’den şu açıklama geldi:

“16 Haziran’daki duruşmanın ardından taraflar hisse geri alımının finansmanına imkân veren şartlar konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki anlaşma (mahkeme tarafından) 24 Temmuz’da onaylandı ve 30 Temmuz’da yapılması planlanan duruşma gerçekleşmeyecek.”

Hemen Murat Ülker’i aradım:

Çukurova, Alfa ile sorunu çözmüş. Bu çözümde siz var mısınız?

Bizimle ilgisi yok.

Ülker, durumu öğrenip bana döndü:

Bizim açtığımız yoldan Ziraat Bankası’yla devam etmişler.

1.6 milyar doları Çukurova Grubu’na Ziraat Bankası mı veriyor?

Öyle olacak.

Size istediğiniz teminatı vermeyen Çukurova Grubu, Ziraat Bankası’na nasıl verdi?

Aslında bizim sunduğumuz plana Privy Council de pek sıcak bakmamıştı. Şimdi aynı plan Ziraat Bankası’yla devreye girmiş oldu.

Ziraat Bankası bu işte devreye nasıl girdi?

Biz kaynak aktarımını Ziraat Bankası’yla yapacaktık. Planımızı, ne yapmak istediğimizi anlatmıştık.

Ziraat Bankası nasıl bir teminat almış olabilir? Turkcell hisseleri mi rehin veriliyor?

Çukurova Grubu’nun yeni bir şirketi var. Onlara bu şirketin hisselerini teminat olarak vermelerini önermiştim. Ziraat’e sanırım o şirketin hisselerini teminat gösterdiler.

İlerde siz bu işin içine yeniden girer misiniz?

Şu anda kesinlikle biz yokuz. Çukurova’nın Turkcell sorununun bizim gösterdiğimiz planla çözülmesine sevindim. İlerisi içi net bir şey diyemem. Ticaretin ne göstereceğini bilemeyiz.

Ülker, noktayı şu ilginç benzetmeyle koydu:

Bu iş bizim açımızdan bir anlamda “aklın zekâtı” oldu...

Altimo: Ödeme 1 Ağustos’ta

Rus Alfa Grubu’na bağlı Altimo, Privy Council’in Turkcell konusundaki anlaşmayı duyurmasının ardından “Ödemenin 1 Ağustos 2014’te yapılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Hisseleri yükseldi

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin Çukurova Grubu ile Altimo arasındaki uzlaşmaya onay verdiğini duyurmasıyla birlikte Borsa İstanbul’un kapanmasına az bir süre kala Turkcell hisseleri yükseldi. Turkcell hisseleri yüzde 4,2 yükselerek günü 13.65 liradan kapattı.

6 yıllık dava

Çukurova Holding’le Rus Alfa Grub arasındaki yüzde 13,8’lik Turkcell hissesi tartışması 6 yıl sürdü. Londra’daki Privy Council, Çukurova’ya hisseler için Altimo’ya 1,6 milyar dolar ödemesine hükmetmiş ve bunun için 23 Temmuz’a kadar süre vermişti. Ardından Çukurova Grubu ek süre istemiş bunun üzerine 30 Temmuz son gün olarak belirlenmişti. Çukurova Holding, Turkcell’de hissedar kalabilmek için yapması gereken ödemenin finansmanı için Yıldız Holding’in iştiraki Gözde Girişim ile görüşmeler yürütüyordu. Ancak bu konuda Gözde Girişim, Hazine ve BDDK’dan izin alamadığını ve çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.