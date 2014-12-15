Turkcell'in Twitter hesabı hacklendi: Bu kadar pahalı tarifeler sattığımız için özür dileriz

Turkcell Müşteri Hizmetleri'nin resmi Twitter hesabı bir grup 'Milliyetçi Hacker' tarafından hacklendi. Hesaptan "Turkcell sizi uyarıyoruz, Paket Tarife fiyatlarını düşürmediğiniz takdirde tüm sosyal medya hesaplarınıza el konulacaktır" tweeti atıldı. Bunun üzerine Turkcell Twitter ile bağlantıya geçerek hesabın askıya alınmasını sağladı.



"Sayın Abonelerimiz, Öncelikle bu kadar pahalı tarifeler sattığımız için sizden özür dileriz. Artık 2 GB Net paketleri 1 TL olacaktır" paylaşımların yapıldığı hesabın Uygur Tim adlı hacker grubu tarafından ele geçirildiği belirtildi.



Telekomünikasyon devi Turkcell'in ana hesabına ek olarak müşteri hizmetleri olarak kullandığı "@TurkcellHizmet" hesabının 100 bine yakın takipçisi bulunuyor. Kendilerini "Milliyetçi Hacker Grubu" olarak tanımlayan hacker'ların Twitter hesabında ise "Turkcell kazık dediler, uğrayalım dedik" şeklinde bir paylaşım yer alıyor.

Turkcell, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ve şu açıklamayı yaptı: "@ TurkcellHizmet müşteri hizmetleri hesabımıza bir salıdırı düzenlenmiştir. Gönderilen mesajlara itibar etmemenizi önemle rica ederiz."