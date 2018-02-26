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Dünya

Rusya: Doğu Guta'daki militanlar, sivilleri esir tutuyor

"Millitanlar, provokasyon amaçlı kimyasal madde kullanabilir"

26 Şubat 2018 21:06

Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki durumu ‘endişe verici’ olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Doğu Guta’daki militanların sivilleri esir tuttuğunu savundu. 

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Doğu Guta'da kimyasal saldırı hazırlığı yapıldığına dair haberler ve bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde ele alınıp alınmadığı yönündeki sorulara şu cevabı verdi:

"Liderlerin görüşmesinde Suriye'deki durum ele alındı. Durum, son derece endişe verici. Doğu Guta'daki militanlar silah bırakmıyor ve yerel halkı esir tutuyor. Bu da, son derece gerilimli bir duruma yol açıyor.”

Gazetecileri Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı kimyasal saldırı uyarısına dikkat etmeye çağıran Peskov, elde edilen verilerin Doğu Guta'da gizlenen militanlar tarafından provokasyon amaçlı kimyasal madde kullanılabileceğini gösterdiğini ve bu nedenle durumun son derece gerilimli olduğunu vurguladı.

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