Putin'den, Doğu Guta talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ordusunun ablukasında bulunan Doğu Guta'da insani koridor açılması için her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatını verdi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'daki durumu istişare etti.



Toplantı sonrası açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'da yarından itibaren her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların duracağını söyledi.