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Dünya

Rusya: Militanlar Suriye hükümetinin Doğu Guta'da yardım çabalarını bloke ediyor

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi sözcüsü, Doğu Guta'daki militanların gerilimi bilinçli olarak tırmandırdıklarını savundu

25 Şubat 2018 01:55

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi, Doğu Guta’daki militanların, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarını bloke ettiğini iddia etti.

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin sözcüsü Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Ceyş-ul İslam, Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam (eski adıyla el Nusra Cephesi) örgütlerinin liderlerinin Doğu Guta’daki gerilimi bilinçli olarak tırmandırdıklarını, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarınınsa militanlar tarafından bloke edildiğini savundu.

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