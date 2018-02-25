Rusya: Militanlar Suriye hükümetinin Doğu Guta'da yardım çabalarını bloke ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi, Doğu Guta’daki militanların, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarını bloke ettiğini iddia etti.

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin sözcüsü Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Ceyş-ul İslam, Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam (eski adıyla el Nusra Cephesi) örgütlerinin liderlerinin Doğu Guta’daki gerilimi bilinçli olarak tırmandırdıklarını, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarınınsa militanlar tarafından bloke edildiğini savundu.