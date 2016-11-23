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Spor

Moise Kean tarihe geçti

Juventus forması giyen Moise Kean, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 2000'li yıllarda doğmuş ilk futbolcu oldu

23 Kasım 2016 18:52

Şampiyonlar Ligi'nde, gecenin tansiyonu en yüksek maçı Juventus ile Sevilla arasında oynandı. Juventus’un 3-1 kazandığı maçın 84. dakikasında oyuna giren Moise Kean, tarihe geçti.

Juventus, sakatlıkları bulunan Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala’dan yoksun çıktığı maçta, Sevilla'yı deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Juventus'un 2000 doğumlu Fildişi Sahili asıllı oyuncusu Moise Kean, 84. dakikada oyuna girerek tarihe geçti. 16 yıl 267 günlük Keane, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en genç 6. oyuncu unvanını da aldı. 

İtalyan ekibi, Higuain ve Dybala gibi önemli eksiklerine karşın, geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanmayı başardı. 1 kırmızı, 8 sarı kartın çıktığı, toplam 31 faule sahne olan maçta, Sevilla Teknik Direktörü Sampaoli de, hakem tarafından tribüne gönderildi.

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