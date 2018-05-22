T24 Haber Merkezi

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek. İşte partilerin milletvekili aday listeleri...

TIKLAYIN - İşte AKP'nin milletvekili adayları

TIKLAYIN - İşte CHP'nin milletvekili adayları

TIKLAYIN - İşte HDP'nin milletvekili adayları

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TIKLAYIN - İşte İyi Parti'nin milletvekili adayları

TIKLAYIN - İşte Saadet Partisi'nin milletvekili adayları

TIKLAYIN - İşte Vatan Partisi'nin milletvekili adayları

TIKLAYIN - İşte HÜDA PAR'ın milletvekili adayları

HÜDA PAR'da bağımsız aday istifaları

AKP, CHP, HDP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin yanı sıra, HÜDA PAR da seçimlere girecek. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise adaylık başvurusu için tanınan sürenin dolmasına kısa bir zaman kala görevinden istifa etti. Yapıcıoğlu, Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Aynı şekilde Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök de görevinden istifa ederek Batman’dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Kesin liste 30 Mart'ta belli olacak

Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları için 25 Mayıs'a kadar süreleri bulunuyor. Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs'ta saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak. Milletvekili kesin aday listeleri YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.