İşte MHP'nin aday listesi:

18 Mayıs 2018 05:25
MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.
İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.
Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölge 1. sırada Sadir Durmaz Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı.
MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi.
Akp ile yürütülen anayasa değişikliği görüşmelerinin önemli ismi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, uzun zamandır kızakta tutulan İzmir Milletvekili Oktay Vural aday listesinde yer almadı.
|ADANA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUHARREM VARLI
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST MESLEK
|2
|AYŞE SİBEL ERSOY
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|3
|CAHİT ÖZTOK
|LİSE
|İŞADAMI
|4
|YUSUF BAŞ
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|5
|MUSTAFA İZGİOĞLU
|LİSE
|İŞLETMECİ
|6
|ÇAĞRI ŞAHİN
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|7
|FİRDEVS CİNGÖZLER
|LİSE
|İŞLETMECİ
|8
|YEŞİM AKKAŞ
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|9
|ARZU BÜYÜKNACAR
|LİSE
|İŞKADINI
|10
|DİREN ÖZGÜL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|11
|AZİZ SÖKMEN
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|12
|MEHMET ŞAHİN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|13
|NESLİHAN GÖK
|YÜKSEK LİSANS
|EKONOMİST
|14
|MUSTAFA EREN
|LİSE
|İŞADAMI
|15
|HASAN ÇALIŞ
|LİSE
|İŞADAMI
|ADIYAMAN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SELİM ÇAKIR
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAATÇI
|2
|ÖZGÜN TOPRAK
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|3
|ÖMER YILDIRIM
|LİSE
|EMEKLİ MEMUR
|4
|SAMİ GÜLER
|ÜNİVERSİTE
|MÜTEAHHİT
|5
|ALİCAN DOĞAN
|LİSE
|İŞADAMI
|AFYON
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET TAYTAK
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|2
|TURAN CİVELEK
|YÜKSEK LİSANS
|AKADEMİSYEN
|3
|MUHARREM GÜNAY
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|4
|ERSAN ÖZGÜR
|DOKTORA
|BÜROKRAT
|5
|İSMAİL KARNIBÜYÜK
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST
|6
|İBRAHİM AKSU
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|AĞRI
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AYDIN ŞİMŞEK
|LİSE
|EMEKLİ
|2
|RAHMİ DURU
|ORTAOKUL
|ESNAF
|3
|SERVET AL
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ MEMUR
|4
|REYHAN DOĞANCI
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|AMASYA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|KADİR KUTAY SAMSUN
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|2
|MURAT SUŞEHİRLİ
|LİSE
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|3
|ERGANİ CANBOLAT
|ÜNİVERSİTE
|ASTSUBAY
|ANKARA (1)
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT KARAKAYA
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|ZUHAL TOPÇU
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|3
|EYÜP YILDIZ
|LİSE
|HALKLA İLİŞKİLER
|4
|DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|5
|MEHMET DUYGULU
|ÜNİVERSİTE
|DİŞ HEKİMİ
|6
|LEVENT ÇAĞLANCI
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|ŞENİZ SEZGİN
|YÜKSEK LİSANS
|HALKLA İLİŞKİLER
|8
|CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|9
|OĞUZ YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|10
|FATİH MORMENEKŞE
|YÜKSEK LİSANS
|UZMAN
|11
|NEVİN KORKMAZ
|ÜNİVERSİTE
|SİGORTACI
|12
|KENAN FİDAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞLETMECİ
|13
|SELİM ŞAHİN
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|ANKARA (2)
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SADİR DURMAZ
|ÜNİVERSİTE
|EKONOMİST
|2
|NEVİN TAŞLIÇAY
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|3
|ABDULLAH AĞAR
|ÜNİVERSİTE
|YAZAR-DANIŞMAN
|4
|TARKAN TOPER
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|5
|NAİM YANIK
|LİSE
|İŞÇİ
|6
|GÖKHAN AĞDEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|SERDAR BİLGİLİ
|ÖN LİSANS
|YÖNETİCİ
|8
|AYDIN ERKOÇ
|LİSE
|İŞADAMI
|9
|VEDAT KÖSEOĞLU
|DOKTORA
|TIP DOKTORU
|10
|EROL ELİDEMİR
|LİSE
|İŞADAMI
|11
|MEHMET YURTOĞLU
|LİSE
|İŞ ADAMI
|ANKARA (3)
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR YILDIRIM
|LİSE
|İŞADAMI
|2
|ERKAN HABERAL
|YÜKSEK LİSANS
|İŞADAMI
|3
|FATİH ÇETİNKAYA
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|4
|ŞÜKRÜ ALNIAÇIK
|ÜNİVERSİTE
|GAZETECİ
|5
|ABDULLAH BAHADIR ALPEREN
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|6
|DURDU MEHMET KÖŞ
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|7
|HAKAN DOĞRU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|8
|ALTUĞ BARIŞ DOĞAN
|YÜKSEK LİSANS
|MADEN MÜHENDİSİ
|9
|EMRE KAYA
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|10
|HÜSEYİN YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|11
|HAYDAR DURAN
|ORTAOKUL
|YÖNETİCİ
|12
|ŞABAN IŞIK
|LİSE
|EMEKLİ
|ANTALYA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAMAN BAŞKAN
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|AHMET SELİM YURDAKUL
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|3
|TARKAN AKILLI
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|HÜSEYİN YILDIZ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|TUNCAY TEMUR
|YÜKSEK LİSANS
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|İLKNUR FİDAN KEPEZ
|LİSE
|TURİZM
|7
|MEHMET ALİ TUNA
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAATÇI
|8
|YETER KESKİN ÖTELEŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞLETMECİ
|9
|ZİYA YILDIRIM
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|10
|ÖMER ÖZBEK
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|11
|MUSTAFA KÜRŞAD SERT
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|12
|SUAT AKGÜL
|DOKTORA
|EMEKLİ SUBAY
|13
|TÜMER EMEKSİZ
|LİSE
|EMEKLİ
|14
|ŞÜKRAN AKÇA
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|15
|KÜRŞAD TATAR
|ÜNİVERSİTE
|KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
|16
|MUSTAFA HAKAN TOPCU
|LİSE
|İŞADAMI
|ARTVİN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|OKAN AKTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|İSMİHAN ÖZCİHAN
|İLKOKUL
|ESNAF
|AYDIN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ DEPBOYLU
|ÜNİVERSİTE
|PSİKOLOJİK DANIŞMAN
|2
|GÜNTEKİN ŞİMŞEK
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|MUSTAFA PEKER
|ÜNİVERSİTE
|MÜTEAHHİT
|4
|YUSUF KEREMİT
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|5
|FAİK AKKUŞ
|YÜKSEK LİSANS
|EMEKLİ
|6
|HATİCE ÖZCAN
|LİSE
|EMEKLİ MEMUR
|7
|SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|8
|SEYFETTİN TOSUN
|YÜKSEK LİSANS
|YÖNETİCİ
|BALIKESİR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET KABAN
|ÜNİVERSİTE
|SAĞLIK MEMURU
|2
|FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|YÖNETİCİ
|3
|SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|4
|FATMA SAVRAN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN / SANATÇI
|5
|HADİ SELİMOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|6
|BEYTULLAH DUYAR
|ÖN LİSANS
|ESNAF
|7
|MEHTAP AKGÜL
|ÜNİVERSİTE
|SAĞLIK MEMURU
|8
|KAMİL ÜRER
|ÜNİVERSİTE
|PLANLAMA UZMANI
|9
|SÜLEYMAN PEHLİVAN
|ÜNİVERSİTE
|GAZETECİ
|BİLECİK
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA
|ÜNİVERSİTE
|MADEN MÜHENDİSİ
|2
|HASAN YILDIRIM
|LİSE
|ESNAF
|BİNGÖL
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EMRE SOLMAZ
|ÖN LİSANS
|MEMUR
|2
|MURAT KÜÇÜK
|LİSE
|İŞÇİ
|3
|BURHAN BİNGÖL
|ORTAOKUL
|SERBEST
|BİTLİS
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|DAVUT DAY
|LİSE
|EMEKLİ MEMUR
|2
|CENGİZ KOÇAK
|LİSE
|EMEKLİ
|3
|DURSUN DUYAN
|ÜNİVERSİTE
|ORTAOKUL
|BOLU
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ADEM EVCİL
|YÜKSEK LİSANS
|SERBEST
|2
|FERHAT BAĞCI
|ORTAOKUL
|SERBEST
|3
|SEMA KIŞLAK
|LİSE
|İŞLETMECİ
|BURDUR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HİKMET ÖKTE
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|2
|HÜSEYİN ÜNLÜ
|LİSE
|İŞLETMECİ
|3
|MURAT ARIK
|YÜKSEK LİSANS
|BÜROKRAT
|BURSA (1)
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMET BÜYÜKATAMAN
|YÜKSEK LİSANS
|EĞİTİMCİ
|2
|KADİR ÇİTİL
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|3
|ENVER YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|MEHMET ALİ ADAK
|YÜKSEK LİSANS
|TEKNİK ÖĞRETMEN
|5
|ALİ OSMAN MEMİŞ
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|6
|YASEMİN MERİÇ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|KORKUT AKTAŞ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|8
|NECATİ ÇELİK
|ÜNİVERSİTE
|ULAŞTIRMACI
|9
|ŞENAY USLU DOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|AHMET BALSÜZEN
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|BURSA (2)
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
|DOKTORA
|SUBAY
|2
|TEVFİK TOPÇU
|LİSE
|İŞADAMI
|3
|FEVZİ ZIRHLIOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|MATBAACI
|4
|EROL SÖNMEZ
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|HAYATİ BEDİR
|LİSE
|EMLAKÇI
|6
|TİMUR ÖZDEMİR
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|7
|EDİBE BİLGE ARICIOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|8
|MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI
|ÜNİVERSİTE
|DİN ADAMI
|9
|ÜMİT KAPLAN
|ORTAOKUL
|EMEKLİ
|10
|CELAL ÇEKİL
|ORTAOKUL
|EMEKLİ
|ÇANAKKALE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EVREN YALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|2
|NECİP FAZIL BAYRAM
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|ALİYE ERTOPÇU
|LİSE
|İŞ KADINI
|4
|ARDA BOZKURT
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|ÇANKIRI
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|KADİR ŞEKERCİ
|LİSE
|İŞADAMI
|2
|PELİN YILIK
|YÜKSEK LİSANS
|İŞLETMECİ
|ÇORUM
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET AKİF ARAS
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|2
|ALPARSLAN KARAPIÇAK
|LİSE
|İŞADAMI
|3
|MEHMET KARACA
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|4
|ALPER BÜKER
|LİSE
|KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
|DENİZLİ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EMİN HALUK AYHAN
|YÜKSEK LİSANS
|İKTİSATÇI
|2
|MEHMET UZ
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|3
|FERUDUN ÜNAL
|İLKOKUL
|İŞADAMI
|4
|GÜLAY ÖZCAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|5
|MEHMET ALTINTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|FERUDUN GİRESUN
|ÜNİVERSİTE
|MÜFETTİŞ
|7
|EMRAH KOZAK
|YÜKSEK LİSANS
|DİŞ HEKİMİ
|8
|ŞULE OCAKLIOĞLU
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|DİYARBAKIR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AHMET DEMİR
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|RABİA GÖRMEZ
|ÜNİVERSİTE
|İKTİSATÇI
|3
|YILMAZ KAYAALP
|ORTAOKUL
|ESNAF
|4
|MENEKŞE AKTAŞ
|LİSE
|EV HANIMI
|5
|ŞEYHMUS BİLİCİ
|İLKOKUL
|ESNAF
|6
|FEVZİ YİĞİTKAN
|LİSE
|İŞADAMI
|7
|MEHMET CENGİZ ARSLAN
|LİSE
|ESNAF
|8
|İBRAHİM AYTULUN
|İLKOKUL
|ESNAF
|9
|MEHMET TEKBARAN
|LİSE
|ESNAF
|10
|METİN DOĞUKAN
|YÜKSEK LİSANS
|DENETMEN
|11
|ŞAFİİ KOYUN
|İLKOKUL
|TÜCCAR
|12
|MEHMET TEYAR KARAKOÇ
|ORTAOKUL
|SERBEST MESLEK
|EDİRNE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN ÖZKAN
|LİSE
|ESNAF
|2
|ERKAN GEGE
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|ASEF ULUTÜRK
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|4
|TANER ALBAYRAK
|LİSE
|İŞADAMI
|ELAZIĞ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|OĞUZHAN DEMİR
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|2
|MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ
|ÜNİVERSİTE
|KAMU İDARE MEMURU
|3
|ORHAN ÖZBEY
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|4
|MESUT AKSAN
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|5
|SAMİ SELEN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|ERZİNCAN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR AKSUN
|ÜNİVERSİTE
|İŞLETMECİ
|2
|MUTLU ÖZDEMİR
|LİSE
|İŞADAMI
|ERZURUM
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|KAMİL AYDIN
|YÜKSEK LİSANS
|AKADEMİSYEN
|2
|ŞİMŞEK AKPINAR
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|AHMET GÖKHAN YAZICI
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|4
|ADEM YURDİGÜL
|ÜNİVERSİTE
|İÇ MİMAR
|5
|SERHAT KILIÇ
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|İZZETTİN GENÇ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|ESKİŞEHİR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|METİN NURULLAH SAZAK
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|2
|KADİR BIYIK
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|3
|KAYIHAN ÇAĞLAR
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|4
|KEZBAN AKKAYA
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|5
|AHMET MUHAMMED HIZLAN
|LİSE
|İŞADAMI
|6
|AYBERK KIRÇIN
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST MESLEK
|7
|CÜNEYT AYDEMİR
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|GAZİANTEP
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|2
|SERMET ATAY
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|MEHMET EJDER DEMİR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|HÜSEYİN KURT
|LİSE
|İŞADAMI
|5
|SERDAR ÇELİK
|LİSE
|MEMUR
|6
|MUSTAFA BOZGEYİK
|LİSE
|YÖNETİCİ
|7
|MERAL ÖZDEMİR
|ORTAOKUL
|EV HANIMI
|8
|MESUT FETTAHLIOĞLU
|LİSE
|İŞADAMI
|9
|BERAT GEYİK
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|10
|AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU
|LİSE
|EBE
|11
|SAYİT ÇAPAN
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|12
|DAVUT KARABACAK
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|13
|HALİL BEYAZAY
|LİSE
|İŞADAMI
|14
|SERDAR ÖNEL
|LİSE
|İŞADAMI
|GİRESUN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MÜJDAT ÖZ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|YUSUF ŞÜKÜR
|LİSE
|İŞADAMI
|3
|SONER ALTUN
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|4
|EBRU TURAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|GÜMÜŞHANE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSA KÜÇÜK
|LİSE
|İNŞAATÇI
|2
|AKIN ÜSTÜN
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|HAKKARİ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FATİH ÖZBEK
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|2
|ŞAHMİR ŞEN
|LİSE
|ANTRENÖR
|3
|NACİ SEVİNÇ
|ORTAOKUL
|İŞÇİ
|HATAY
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFİ KAŞIKÇI
|YÜKSEK LİSANS
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|İBRAHİM GÜL
|ÜNİVERSİTE
|TEKNİK RESSAM
|3
|MEHMET ÇAĞRI ÇETİN
|DOKTORA
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|4
|ADNAN AKDAŞ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|5
|ORHAN NAMIK MURSALOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ DANIŞMAN
|6
|AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN
|LİSE
|EV HANIMI
|7
|BEKİR AKKAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|8
|RECEP TUNCAY
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|9
|İLHAMİ BOŞÇA
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|10
|HÜSEYİN ÜÇLER
|ORTAOKUL
|ESNAF
|11
|UYGAR POLAT
|YÜKSEK LİSANS
|İŞADAMI
|ISPARTA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN BASRİ SÖNMEZ
|LİSE
|YÖNETİCİ
|2
|ZÜBEYDE TURHAN
|LİSE
|ESNAF
|3
|ÖZGÜR İSMAİLOĞLU
|DOKTORA
|TIP DOKTORU
|4
|ALİ ÖZKAN
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|MERSİN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|OLCAY KILAVUZ
|YÜKSEK LİSANS
|EĞİTİMCİ
|2
|BAKİ ŞİMŞEK
|ÜNİVERSİTE
|HARİTA MÜHENDİSİ
|3
|BEKİR ÖZSU
|LİSE
|TAŞIMACILIK
|4
|UĞUR KILINÇ
|DOKTORA
|BAŞBAKANLIK UZMANI
|5
|OĞUZHAN GÜNGÖR
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|MEHMET ALİ GÖKMEN
|YÜKSEK LİSANS
|VETERİNER HEKİM
|7
|KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|8
|HAYAL FUNDA ÖNDER
|ÜNİVERSİTE
|EMNİYET MENSUBU
|9
|DİLEK USLU VAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞKADINI
|10
|MUSTAFA YALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|ORMAN MÜHENDİSİ
|11
|MEHMET BÜYÜKTATLI
|YÜKSEK LİSANS
|ARAŞTIRMACI
|12
|YUNUS KIZIL
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|13
|HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|İSTANBUL1
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|EDİP SEMİH YALÇIN
|YÜKSEK LİSANS
|AKADEMİSYEN
|2
|İZZET ULVİ YÖNTER
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
|3
|MEHMET BÜLENT KARATAŞ
|LİSE
|İŞADAMI
|4
|NEVZAT ÜNLÜTÜRK
|ORTAOKUL
|İŞADAMI
|5
|GÜLBEYHAN SAYLAĞ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|HATİCE AKKAYA
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|AHMET TURAN HOCAOĞLU
|DOKTORA
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|8
|MEHMET FATİH ÖZDEMİR
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|9
|ABDULAZİZ AYDOĞDU
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|10
|ZEKİ YUSUFOĞLU
|ORTAOKUL
|İŞADAMI
|11
|MÜCAHİT GÜNGÖR
|YÜKSEK LİSANS
|MEMUR
|12
|KAMİL AYIRIM
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|13
|MURAT ŞAHİN
|ORTAOKUL
|DİŞ TEKNİSYENİ
|14
|CİHAN TUFAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|15
|MUSTAFA AKGÜN
|LİSE
|İŞADAMI
|16
|ÖMER FARUK GÜNGÖR
|YÜKSEK LİSANS
|İŞADAMI
|17
|YUNUS EMRE DURMUŞ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|18
|ALİ YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|MÜTEAHHİT
|19
|FATİH KAYA
|LİSE
|YÖNETİCİ
|20
|ŞÜKRÜ ŞİMŞEK
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|21
|HAKAN ARIKAYA
|ÜNİVERSİTE
|İÇ MİMAR
|22
|İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI
|ORTAOKUL
|ESNAF
|23
|SALİH BALAK
|ÜNİVERSİTE
|BANKACI
|24
|HAKAN YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|25
|KADİR CAN KARATAŞ
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|26
|HAKAN YALÇIN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|27
|FATİH DEĞİRMENCİ
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|28
|TARIK TOPÇUOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|29
|YILMAZ TİRYAKİ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|30
|ŞAHİN GÜRZ
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|31
|CEM ÖZKAVCI
|LİSE
|İŞ ADAMI
|32
|YUSUF ÇİFTÇİ
|ÜNİVERSİTE
|TURZİM-OTELCİLİK
|33
|HASAN DEMİR
|İLKOKUL
|EMEKLİ
|34
|NURETTİN TURAN
|ORTAOKUL
|MÜTEAHHİT
|35
|CÜNEYT ILGİN
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|İSTANBUL2
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|CELAL ADAN
|ÜNİVERSİTE
|ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
|2
|CEMAL ÇETİN
|ÜNİVERSİTE
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|3
|NUR TUĞBA AKTAY
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|4
|MURAT KOTRA
|ORTAOKUL
|İŞADAMI
|5
|NİYAZİ PAKSOY
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|6
|SELAMİ ŞİŞMAN
|LİSE
|İNŞAATÇI
|7
|FÜSUN KAYAN ARDAMAR
|YÜKSEK LİSANS
|TURİZM/OTELCİLİK
|8
|MURAT ŞEKERLİ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|9
|AHSEN MELİKE FIÇICI
|LİSE
|İŞLETMECİ
|10
|EDA YILMAZ
|LİSE
|ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
|11
|ZEKİ SEVEROĞLU
|DOKTORA
|ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
|12
|GÜLLÜ YENER
|ORTAOKUL
|SERBEST
|13
|AYDIN KAYA
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|14
|SERKAN CİHAN
|LİSE
|YÖNETİCİ
|15
|BAHATTİN AYKUT
|İLKOKUL
|ESNAF
|16
|FİKRET YILDIRIM
|DOKTORA
|AVUKAT
|17
|MEHMET FURKAN CEBECİ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|18
|HEDİYE ŞEN
|ÜNİVERSİTE
|HALKLA İLİŞKİLER
|19
|UFUK TANDOĞAN
|İLKOKUL
|ESNAF
|20
|HİLAL EDA BÜLBÜL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|21
|FİLİZ GEGİN
|ÖN LİSANS
|ÖĞRENCİ
|22
|MURAT ALP
|LİSE
|İŞ ADAMI
|23
|FİKRET ÖZKAN
|DOKTORA
|AVUKAT
|24
|TANER KIRHAN
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|25
|UĞUR ARAS
|LİSE
|İŞLETMECİ
|26
|ERENCAN ŞAHGÜNAY
|ÜNİVERSİTE
|YATIRIM DANIŞMANI
|27
|HASAN SAKA
|ORTAOKUL
|İNŞAAT DEKORASYON
|28
|BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK
|ÜNİVERSİTE
|DEKORATÖR - DESİNATÖR
|İSTANBUL3
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FETİ YILDIZ
|2
|İSMAİL FARUK AKSU
|3
|ARZU ERDEM
|4
|AHMET YİĞİT YILDIRIM
|5
|ERDEM KARAKOÇ
|6
|VOLKAN YILMAZ
|7
|DAVUT HASKIRIŞ
|8
|MUSTAFA ERTEKİN
|9
|FAZLI YURDABAK
|10
|GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
|11
|YAVUZHAN ALTUN
|12
|BEKİR SITKI KARAUSTA
|13
|BAHATTİN ŞENGÜL
|14
|ARİFE PEKER
|15
|ALİ DOĞAN
|16
|TAYYAR ŞAFAK
|17
|SİBEL KAZAR
|18
|ALPER KÜNKÜL
|19
|RIZA PEKER
|20
|EKREM SARISOY
|21
|ERGÜN SİLLER
|22
|AYDIN İNCE
|23
|MEHMET GÜRBÜZ
|24
|YUNUS TÜRK
|25
|OSMAN AKBAŞ
|26
|TANER KIRHAN
|27
|MEHMET BÜYÜKCANGA
|28
|METİN YAZAR
|29
|HİMMET TATAR
|30
|ALİ EKBER YEŞİL
|31
|UYGAR ORAL ÖZTÜRK
|32
|AYHAN ATMACA
|33
|ADİL CEYLAN
|34
|TAHİR PALA
|35
|AHMET CAN ERBAŞ
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|İZMİR1
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN KALYONCU
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|2
|SELAHATTİN ŞAHİN
|LİSE
|İŞADAMI
|3
|CİHAN ASLAN
|DOKTORA
|TIP DOKTORU
|4
|BİLGEHAN AĞBABA
|YÜKSEK LİSANS
|MADEN MÜHENDİSİ
|5
|SALİM ARDUÇLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|6
|HASAN ZEREK
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|7
|AHMET ÇOŞAR
|LİSE
|İŞADAMI
|8
|SALİHA GÜLCE GÖKÇE
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|9
|EROL EROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|MÜTEAHHİT
|10
|GÜNAY KAMBAK
|LİSE
|MUHASEBECİ
|11
|FULYA GÜZELOCAK
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|12
|GÖKHAN ÇELİK
|LİSE
|GAZETECİ
|13
|RECEP ALİ COŞKUN
|14
|SÜLEYMAN SARI
|İZMİR2
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|TAMER OSMANAĞAOĞLU
|2
|ABDULKADİR BEKTAŞ
|YÜKSEK LİSANS
|KAMU İDARE MEMURU
|3
|YALÇIN KOÇYİĞİT
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|4
|MURAT KOÇ
|LİSE
|NAKLİYECİ
|5
|EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|6
|RECEP AKAN
|YÜKSEK LİSANS
|AKADEMİSYEN
|7
|CEYHUN KINLI
|ÜNİVERSİTE
|ULAŞTIRMA
|8
|BARIŞ ATİLLA
|YÜKSEK LİSANS
|MEMUR
|9
|CUMHUR BULUT
|ÖN LİSANS
|NAKLİYECİ
|10
|TAŞKIN IŞIK
|LİSE
|TURİZMCİ
|11
|MUSTAFA ÇİNTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|12
|RECEP ONUR UZUN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|13
|FATİH YAĞMUR
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|14
|FATİH ARSLAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|KARS
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|KADİR ŞEYDA
|2
|FATİH ÇİNAN
|3
|KEREM ÇAVLI
|KASTAMONU
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HACI İBRAHİM MAŞALACI
|YÜKSEK LİSANS
|VETERİNER HEKİM
|2
|TARIK ZİYA ÇAĞILCI
|ÜNİVERSİTE
|HARİTA MÜHENDİSİ
|3
|MUHARREM AVCI
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|KAYSERİ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL ÖZDEMİR
|YÜKSEK LİSANS
|MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
|2
|MUSTAFA BAKİ ERSOY
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|3
|SERAP ŞULE KALIN
|ÜNİVERSİTE
|TERCÜMAN
|4
|MAZHAR GÜNDOĞ
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|5
|MEHMET ÖZMEN
|ÜNİVERSİTE
|TURİZM / OTELCİLİK
|6
|MEHMET GÖÇMEN
|LİSE
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|RİFAT AÇIKGÖZ
|LİSE
|GAZETECİ
|8
|İSA FERAH
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|EMİNE AFŞAR
|ÜNİVERSİTE
|TIBBİ TEKNOLOG
|10
|VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|KIRKLARELİ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SEMİH MERİÇ
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|2
|3
|KIRŞEHİR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|OĞUZ SULUSARAY
|YÜKSEK LİSANS
|KAMU İDARE MEMURU
|2
|ALİ AYDIN AKPINAR
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|KOCAELİ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SAFFET SANCAKLI
|LİSE
|İŞADAMI
|2
|HİLAL ELMAS
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|ALPEREN ŞAKACI
|LİSE
|İNŞAATCI
|4
|ERTAN YILMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|YÖNETİCİ
|5
|İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|İŞLETMECİ
|6
|SERKAN KURAL
|YÜKSEK LİSANS
|YÖNETİCİ
|7
|GAMZE CAN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRENCİ
|8
|VEDAT AKBULUT
|LİSE
|ANTRENÖR
|9
|KÜBRA GÜNDOĞDU
|ÜNİVERSİTE
|MİMAR
|10
|TOLGA ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|İŞLETMECİ
|11
|DURSUN FURUNCİ
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAATÇI
|12
|GÜRBÜZ ASLAN
|ÖN LİSANS
|MALİ MÜŞAVİR
|13
|ZEYNEP ADAK
|KONYA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA KALAYCI
|2
|ESİN KARA
|3
|CELİL ÇALIŞ
|4
|AHMET FATİH ÇALIŞ
|5
|SEFA LÖK
|6
|YUNUS EMRE TEKİNSOY
|7
|YUNUS ÖĞÜTÇÜ
|8
|FARUK SONKAYA
|9
|ÖZLEM SARIOĞLU
|10
|SEDAT GÖNCÜ
|11
|MUSTAFA AYGÜN
|12
|SALİH AKÇA
|13
|TÜRKER AYDOĞDU
|14
|AYTEKİN MART
|15
|BİLAL YİĞİT
|KÜTAHYA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AHMET ERBAŞ
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|2
|EROL ALPERTÜRK
|LİSE
|KUYUMCU
|3
|RIZA KENAN UZMAN
|ÖN LİSANS
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|4
|SELAHATTİN USLU
|ÜNİVERSİTE
|MADEN MÜHENDİSİ
|5
|SEDAT KABAAĞAÇ
|LİSE
|İŞADAMI
|MALATYA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET CELAL FENDOĞLU
|LİSE
|TURİZM VE OTELCİLİK
|2
|ÖMER EKİCİ
|LİSE
|İŞ ADAMI
|3
|BURHAN COŞKUN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|4
|ADİL ZEREYLİ
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|5
|AYSEL YÜZER
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|6
|BEKİR ENES ÇAPAROĞLU
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|MANİSA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN AKÇAY
|2
|NURULLAH SAVAŞ
|3
|MESUT BAYRAM LAÇALAR
|4
|HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
|5
|MUSA AKÇAY
|6
|SEVAL BAŞKESEN
|7
|MUSTAFA KARAKAŞ
|8
|ŞİNASİ ŞAVRAN
|9
|NADİR SARI
|10
|CELALETTİN ÇABUK
|KAHRAMANMARAŞ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SEFER AYCAN
|DOKTORA
|TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|ZUHAL KARAKOÇ DORA
|YÜKSEK LİSANS
|MÜFETTİŞ
|3
|FATİH MEHMET CEYHAN
|DOKTORA
|İŞADAMI
|4
|SERMET YILDIZ
|ORTAOKUL
|ÇİFTÇİ
|5
|ÖMER ÖZKAN
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|6
|ZAFER ÖNER
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|7
|NUSRET GÜLOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|8
|MUSTAFA PEHLİVAN
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|MARDİN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET VEYSİ OĞUZ
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|2
|MEHMET HAŞİM ORUÇ
|ÜNİVERSİTE
|POLİS MEMURU
|3
|AHMET KAHRAMAN
|LİSE
|SERBEST
|4
|AVVAT AY
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|5
|FERHAN BOZKUŞ
|LİSE
|TİCARET
|6
|MEHMET VEYSİ BULUT
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|MUĞLA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ERDOĞAN
|LİSANS
|MÜLKİ İDARE AMİRİ
|2
|HACI ÇELİK
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|3
|SALİH SOYKAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|4
|HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL
|ÜNİVERSİTE
|YASAMA DANIŞMAN
|5
|ERTUĞRUL AVCI
|ÜNİVERSİTE
|MADENCİ
|6
|SERKAN ŞAFAK
|LİSE
|İŞADAMI
|7
|TEMEL IRMAK
|ORTAOKUL
|GAZETECİ
|MUŞ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|RAHMİ YENİBAHAR
|LİSE
|EMEKLİ MEMUR
|2
|TARKAN DEDE
|LİSE
|İŞADAMI
|3
|ŞEHMUS ÇEKİL
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|4
|ADNAN KOYUNCU
|LİSE
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|NEVŞEHİR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET VAROL
|ÜNİVERSİTE
|EĞİTİMCİ
|2
|SAİT YÜKSEL
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|3
|FAZLI KOÇ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|NİĞDE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ALAATTİN SONAT
|YÜKSEK LİSANS
|SERBEST MESLEK
|2
|İBRAHİM ULUÇAY
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ
|3
|MURAT FAHRİ ERTUL
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|ORDU
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL ENGİNYURT
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|2
|FAZLI YÜKSEL
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|HURŞİT SERHAT ŞAHİN
|ORTAOKUL
|İŞADAMI
|4
|SELÇUK YÜCESAN
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|5
|SEMANUR AKBOLAT
|ÜNİVERSİTE
|SİGORTACI
|6
|SEVİNÇ AKSOY
|İLOKUL
|EV HANIMI
|RİZE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SERKAN BİRBEN
|ÜNİVERSİTE
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|2
|SEMRA AKSU
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|MEHMET CAN TÜFEKÇİ
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|SAKARYA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|2
|MEHMET EMİN KABA
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|HASAN BALABAN
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|4
|ALİ DOĞAN
|LİSE
|İŞADAMI
|5
|TOLGAHAN ÖKSÜZ
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|6
|ŞERAFETTİN KAYA
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|MELİHŞAH BUDAK
|ÜNİVERSİTE
|SİGORTACI
|SAMSUN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN USTA
|2
|ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
|3
|MURAT CAMADAN
|4
|ERDEM OKAN
|5
|CEMALETTİN KOLA
|6
|YÜKSEL ÜNAL
|7
|MİNE AKTAŞ
|8
|YAKUP AKIN
|9
|HAMİ KORKMAZLI
|SİİRT
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|FARAÇ ÇELEBİ
|İLKOKUL
|İŞADAMI
|2
|ZEYDİN ÖZCAN
|ORTAOKUL
|ESNAF
|3
|SEYDAN DANIŞ
|ÜNİVERSİTE
|SERBEST MESLEK
|SİNOP
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ALİ ÇAKIR
|2
|HASAN PARLAK
|SİVAS
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|AHMET ÖZYÜREK
|LİSE
|İŞADAMI
|2
|VOLKAN UYGUNUÇARLAR
|ÜNİVERSİTE
|TIP DOKTORU
|3
|FERHAT DOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|4
|KENAN ÇARBOĞA
|YÜKSEK LİSANS
|YÖNETİCİ
|5
|İLKER İPEK
|YÜKSEK LİSANS
|AVUKAT
|TEKİRDAĞ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|KORAY ÖNSEL
|ÜNİVERSİTE
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|ÇIĞIR DOĞU ZORLU
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|3
|MUSTAFA YILDIRIM
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|4
|RECEP ÇALIŞKAN
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|5
|MUHAMMER VAROL
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|6
|ZEHRA ÇALIŞKAN
|LİSE
|MUHASEBECİ
|7
|OKTAY ÜSTÜN
|TOKAT
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YÜCEL BULUT
|2
|CAHİT AÇIKLI
|3
|MUSTAFA ERSAGUN DALAN
|4
|SERHAT BİLGİN
|5
|FİLİZ YILMAZER
|TRABZON
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|NİHAT BİRİNCİ
|ORTAOKUL
|İŞADAMI
|2
|İBRAHİM ÇAKIR
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|3
|MURAT AKSOY
|YÜKSEK LİSANS
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|4
|EMİRHAN SEÇKİN
|YÜKSEK LİSANS
|ÖĞRETMEN
|5
|İSMAİL HAKKI KALYONCU
|DOKTORA
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6
|EMBİYA CEVAHİR
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|TUNCELİ
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA KEMAL DUYGULU
|DOKTORA
|TIP DOKTORU
|2
|HAYDAR ERİŞTİ
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|ŞANLIURFA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM ÖZYAVUZ
|LİSE
|EMEKLİ
|2
|ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|3
|HALEF KILIÇ
|ORTAOKUL
|ÇİFTÇİ
|4
|HALİT YILDIZ
|İLKOKUL
|EMLAKÇI
|5
|HALİL BAKIŞ
|LİSE
|SERBEST
|6
|MEHMET ARPACI
|LİSE
|İŞÇİ
|7
|NECMİ SOLHAN
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|8
|MAHMUT SAYIK
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|9
|MUHAMMED ENES YILMAZ
|LİSE
|ÖĞRENCİ
|10
|İBRAHİM HALİL ARITÜRK
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|11
|ECEVİT ÇİFTÇİ
|LİSE
|MÜTEAHHİT
|12
|İSMET SARMACA
|İLKOKUL
|SERBEST MESLEK
|13
|ALİ HAYDAR KARA
|ÜNİVERSİTE
|MUHASEBECİ
|14
|MEHMET EROL DUYAR
|YÜKSEK LİSANS
|EMNİYET MENSUBU
|UŞAK
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|MUHTEREM KURUÇAY
|LİSE
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|2
|AHMET GÜRTEN
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|3
|MUHAMMET FATİH ERDOĞAN
|ÜNİVERSİTE
|İKTİSATÇI
|VAN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|REMAZAN ÜÇBAŞ
|ORTAOKUL
|İNŞAATÇI
|2
|ŞAHİN YAĞAR
|ÖNLİSANS
|İŞADAMI
|9
|YAHYA CANCAN
|LİSE
|SERBEST
|10
|ABDULSELAM ARVAS
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|11
|YAŞAR ARAS
|İLKOKUL
|İŞADAMI
|12
|MEHMET POLAT
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ
|13
|İZZET ŞEVKETOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|14
|NURETTİN KERETAŞ
|İLKOKUL
|SERBEST
|YOZGAT
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM ETHEM SADEF
|LİSE
|İŞADAMI
|2
|YUSUF MERTOĞLU
|YÜKSEK LİSANS
|EKONOMİST
|3
|OSMAN GÖZAN
|LİSE
|İŞADAMI
|4
|AHMET ÖZBEK
|ÜNİVERSİTE
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|ZONGULDAK
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HAMDİ AYAN
|ÖN LİSANS
|MADEN TEKNİKERİ
|2
|ABDULLAH BEKAR
|ÜNİVERSİTE
|İŞADAMI
|3
|FEHMİ NUHOĞLU
|ÜNİVERSİTE
|ESNAF
|4
|TANER KAYI
|ÜNİVERSİTE
|MEMUR
|5
|SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI
|LİSE
|EV HANIMI
|AKSARAY
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN KAŞLI
|LİSE
|İŞADAMI
|2
|SEFER ALKAN
|ÜNİVERSİTE
|HARİTA MÜHENDİSİ
|3
|AYSUN HIZLI OKUR
|ÜNİVERSİTE
|PSİKOLOG
|4
|FATİH ÖNEMLİ
|LİSE
|İŞADAMI
|BAYBURT
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|İDRİS AYDIN
|ÜNİVERSİTE
|HARİTA MÜHENDİSİ
|KARAMAN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN KORKMAZ
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|2
|TURAN ŞENER
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|ABDULLAH KALKAN
|KIRIKKALE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HALİL ÖZTÜRK
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|2
|MURAT ABALI
|ÜNİVERSİTE
|AVUKAT
|3
|ÖMER DEDEBALİ
|YÜKSEK LİSANS
|TIP DOKTORU
|BATMAN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|BEHÇET DENİZ
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|2
|MÜJGAN ARSLAN
|YÜKSEK OKUL
|SERBEST ÖZEL
|3
|HAYRETTİN BEKTAŞ
|ÜNİVERSİTE
|YÖNETİCİ
|4
|CEMİL GÜZEL
|LİSE
|ESNAF
|5
|ŞIRNAK
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HAKİM ZEYREK
|2
|YASİN BENEK
|3
|COŞKUN GÜNDÜZ
|4
|BARTIN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN KIŞANLI
|YÜKSEK LİSANS
|UZMAN DOKTOR
|2
|SAVAŞ BUYURMAN
|ORTAOKUL
|ESNAF
|ARDAHAN
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SEVİM KÖSELİÖREN
|LİSE
|İŞ KADINI
|2
|MÜTALİP AKCI
|LİSE
|SERBEST MESLEK
|IĞDIR
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR KARADAĞ
|ÜNİVERSİTE
|ÖĞRETMEN
|2
|YENİŞ ÇELİKTEN
|ÜNİVERSİTE
|YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI
|YALOVA
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN TOPÇULAR
|LİSE
|EMEKLİ
|2
|ALİ OĞUZ BERBEROĞLU
|ÜNİVERSİTE
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|3
|METE ÖRNEK
|YÜKSEK LİSANS
|PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI
|KARABÜK
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|SEYİT AHMET KARABACAK
|ORTAOKUL
|YÖNETİCİ
|2
|ÇETİN İPEK
|ÖN LİSANS
|İŞADAMI
|3
|AHMET DÖNMEZ
|ORTAOKUL
|SERBEST MESLEK
|KİLİS
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|HASAN MISIRLIGİL
|ORTAOKUL
|ŞİRKET MÜDÜRÜ
|2
|ABDULLAH ALPDAĞ
|İLKOKUL
|GAZETECİ
|OSMANİYE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|DEVLET BAHÇELİ
|DOKTORA
|İTKİSATCI
|2
|RUHİ ERSOY
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|ZAFER BİÇER
|ÜNİVERSİTE
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|MEHMET VURAL
|ÜNİVERSİTE
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|DÜZCE
|SIRA
|AD SOYAD
|ÖĞRENİM DURUMU
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT YILMAZ
|ÜNİVERSİTE
|ECZACI
|2
|YUSUF ARSLAN
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
|3
|ZEKERİYA İLÇE
|DOKTORA
|AKADEMİSYEN
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