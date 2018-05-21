Saadet Partisi'nin milletvekili adayları belli oldu

T24 Haber Merkezi

CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'yle birlikte Millet İttifakı'nı kuran Saadet Partisi, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde yarışacak milletvekili adaylarının isimlerini belirledi. Saadet Partisi'nin 27. Dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Eski Mazlum-DER Başkanı ve AKP Milletvekili Faruk Ünsal, eski HDP Milletvekili Altan Tan İstanbul 3. Bölge 1. sıra ve daha önce Diyarbakır'da AKP'den milletvekili adayı olan Haşim Haşimi ise Diyarbakır 3. sırada kendisine yer buldu. Eski Saadet Partisi Başkanı Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak da Ankara 2. bölge 5. sıradan aday gösterildi. Saadet Partisi milletvekili adaylarının tam listesi şöyle:

Eski DYP milletvekili, 2011 seçimlerinde Batman'dan CHP adayı olan Raman aşiretinden Faris Özdemir Batman 1’inci sıra adayı olarak yer alırken, Altan Tan’ın işadamı kardeşi Alaattin Tan da Diyarbakır 4’üncü sıradan aday oldu. Öte yandan Askeri Yargıtay Onursal Üyesi emekli hakim Tanju Güvendiren ise Saadet Partisi’nin Ankara 1’inci bölge 1’inci sıra adayı oldu.

Saadet Partisi’nin milletvekili aday listelerinde genel başkan yardımcıları da yer aldı. Saadet Partisi genel başkan yardımcılarından Fatih Aydın, Ankara 3’üncü bölge 1’inci sıra, İlyas Tongüç Ankara 2’inci bölge 1’inci sıra, Birol Aydın İstanbul 2’inci bölge 1’inci sıra, Hasan Bitmez İstanbul 3’üncü bölge 2’inci sıradan aday oldu. İzmir 2’inci bölge 1’inci sırada Şerafettin Kılıç yer alırken, Kocaeli 1’inci sırada ise Sinan Ejderoğlu aday gösterildi. İsmail Hakkı Akkiraz Samsun’dan 1’inci sıra adayı olurken, Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagihan Asiltürk, 2’inci bölge 3’üncü sıradan aday oldu.