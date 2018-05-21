65. Hükümet'ten hangi isimler AKP listesinde yer almadı?

AKP, 27. Dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Listede, mevcut Bakanlar Kurulu'nda görev yapan 5 kişi listede yer almadı.

65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal milletvekili adayı gösterilmedi.

16 Nisan 2017’de yapılan ve yüzde 51.4 “evet” oyuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, bakanlar aynı zamanda milletvekili olamayacak. Millevekili aday listesinde yer alan bakanların listesi ise şöyle:

Berat Albayrak,

Mevlüt Çavuşoğlu,

Süleyman Soylu,

Abdülhamit Gül,

Veysel Eroğlu,

Numan Kurtulmuş,

Ahmet Arslan,

Mehmet Özhaseki,

Bülent Tüfenkci,

İsmet Yılmaz,

Ahmet Eşref Fakıbaba