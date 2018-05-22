İşte HÜDA PAR'ın milletvekili adayları

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HÜDA PAR, 24 Haziran'daki seçimlerde TBMM'ye girmek için yarışacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Sincan İlçe Başkanı Abdulvahap Koyuncu ve beraberindeki heyetle birlikte 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu.

YSK önünde yaptığı açıklamada, tüm seçim çevrelerinde listelerini hazırladıklarını ifade eden Yavuz, kurulduklarından bu yana iki seçime girdiklerini, ilk defa 81 ilde ve 87 seçim çevresinde tam listeyle seçimlere gireceklerini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise adaylık başvurusu için tanınan sürenin dolmasına kısa bir zaman kala görevinden istifa etti. Yapıcıoğlu, Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı oldu.

Aynı şekilde Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök de görevinden istifa ederek Batman’dan bağımsız milletvekili adayı oldu