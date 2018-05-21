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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, istifa etti

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bağımsız milletvekili adayı olmak için istifa ettiği belirtildi

21 Mayıs 2018 19:34

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkanlık görevinden istifa etti.

İstifa kararını Twitter'da duyuran Yapıcıoğlu,  "30 Haziran 2013 tarihinden beri şerefle üstlendiğim HÜDA PAR Genel Başkanlığı görevimden bugün istifa ettim" paylaşımında bulundu.

DHA muhabiri Ferit Aslan, Twitter'da  Yapıcıoğlu'nun bağımsız milletvekili adayı olmak için Genel Başkanlıktan istifa ettiğini yazdı.

 

 

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