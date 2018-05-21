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Seçime 8 parti girecek; milletvekili kesin aday listeleri 30 Mayıs'ta ilan edilecek

BTP, seçimlere girmekten son anda vazgeçti

21 Mayıs 2018 22:45

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim süresi 17.00'de doldu. Milletvekili geçici aday listeleri 26 Mayıs'ta, kesin aday listeleri ise 30 Mayıs'ta ilan edilecek.

Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) son anda aday listelerini sunmaktan vazgeçerek, 24 Haziran’daki pusulalarda yer almama kararı aldı.

BTP'nin kararının ardından, seçime katılacak 8 parti AKP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi oldu.

Süreç nasıl işleyecek?

Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları için 25 Mayıs'a kadar süreleri bulunuyor. Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs'ta saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak. Milletvekili kesin aday listeleri YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.  

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