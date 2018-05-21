İşte AKP'nin milletvekili adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi, 24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

TIKLAYIN - AKP'nin basınla paylaştığı milletvekili aday tam listesi şöyle

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 1. Bölge 1. sırada yer alırken; Başbakan Binali Yıldırım İzmir 1. Bölge 1. sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Listede 26. dönem vekillerinden sosyal medyayı aktif biçimde kullanan isimler de yer almadı. Türkçe konusunda oldukça eleştirilen, Meclis Başkanlığı ve bakanlık taleplerinden bir türlü vazgeçmeyen Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, gazeteci Mehmet Metiner, gazeteci Şamil Tayyar, 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk liste dışında kaldı. Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da listeye girmedi

AKP'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AKP'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 olurken; milletvekili adaylarının 466'sının evli olduğu kaydedildi.

Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu; işte yeni dönemde bakanlık yapamayacak isimler

Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan listede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 1. Bölge 1. sırada yer alırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya 1. sıradan aday oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar 1. sıradan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. sıradan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Kars 1. sıradan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri 1. sıradan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya 1. sıradan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun 1. sıradan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Sivas 1. sıradan, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

16 Nisan 2017’de yapılan ve yüzde 51.4 “evet” oyuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, bakanlar aynı zamanda milletvekili olamayacak. Buna göre Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Veysel Eroğlu, Numan Kurtulmuş, Ahmet Arslan, Mehmet Özhaseki, Bülent Tüfenkci, İsmet Yılmaz, Ahmet Eşref Fakıbaba gibi isimler seçilmesi durumunda yeni dönemde bakanlık yapamayacaklar.

Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan listede Ekoniden Sorunmlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.