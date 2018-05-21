İşte İyi Parti'nin milletvekili adayları

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İyi Parti, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

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İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve beraberindeki heyet tarafından teslim edilen listede, Yusuf Halaçoğlu yer almadı. Kayseri’den liste başı olması beklenen Halaçoğlu’nun yerine Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ilk sıradan aday gösterildi.

Genel başkan yardımcıları ilk sıralarda

Genel başkan yardımcıları Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul 1’inci bölge, Koray Aydın Ankara 1. bölge, Şenol Bal Ankara 2. bölge ve Dursun Müsavat Dervişoğlu da İzmir 1. bölgeden ilk sıra adayı oldu. Bir diğer genel başkan yardımcısı Fatih Mehmet Şeker ise MHP’den ayrılarak İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ'ın ardından İstanbul 2. bölge 2. sıradan aday gösterildi. Genel Sekreter Aytun Çıray da İzmir 2. bölgede ilk sıraya yerleşti.

İstanbul 1. bölgede ikinci sırayı Yeniçağ Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Ahmet Çelik alırken ve üçüncü sırada iş insanı Yavuz Ağıralioğlu yer aldı. İstanbul 3’üncü bölgenin ilk sırasında eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican yer alırken ikinci sırada ise iş insanı Ümit Beyaz listede yer aldı.

Ankara 1’inci bölge ikinci sırada İlahiyatçı Halil İbrahim Oral, 2’nci bölge ikinci sırada Ersönmez Yarbay aday gösterildi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da Ankara 3’ncü bölgede seçimlere ilk sıradan giren isim oldu. Yılmaz’ın ardından Bilkent Üniversitesi Elektronik Bölüm Başkanı akademisyen Ayhan Altıntaş seçime ikinci sıradan katılacak.

Gazeteci Mehmet Tezkan İzmir 1. bölge 3. sıradan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyon 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Eski Bayındırlık Bakanı Prof.Dr. Abdulkadir Akcan da Uysal'ın hemen arkasında, Afyon'da 2. sırayı aldı. İki eski büyükelçi, Aydın Sezgin ve Ahmet Erozan da milletvekili aday listesinde yer aldı. Sezgin Aydın'dan, Erozan da Bursa'dan İyi Parti listesine girdi. Öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da İzmir 2’nci bölge üçüncü sıradan aday gösterildi.