İşte HDP'nin milletvekili adayları

Halkların Demokrasi Partisi, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

TIKLAYIN- HDP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday oldu. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen yeniden Kars'tan aday olurken, Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş Siirt'ten aday gösterildi.

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara 1. bölgeden aday gösterilirken, Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir de yeniden Ağrı'dan aday.

Bingöl milletvekili ve partinin dış politika konularındaki sözcüsü Hişyar Özsoy bu kez Diyarbakır'dan aday gösterildi.

KHK ile ihraç edilen öğretim üyesi ve yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'den, ekonomist Erol Katırcıoğlu İstanbul'dan aday gösterildi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık, HDP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olurken sanatçı Ferhat Tunç Aydın'dan, tiyatro sanatçısı Barış Atay ise memleketi Hatay'dan aday gösterildi.

Yüksel Caddesi'nde "İşimizi geri istiyoruz" eylemleriyle tanınan Veli Saçılık Ankara'dan, eşiyle birlikte kamudan ihraç edilen Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır eski temsilcisi Saliha Aydeniz Diyarbakır'dan KHK ile görevinden ihraç edilen Veli Saçılık Ankara'dan aday.

Çağlar Demirel, Ziya Pir, Altan Tan ve Sibel Yiğitalp, Mehmet Ali Aslan, Saadet Becerikli, Mehmet Emin Adıyaman, Erdal Ataş, Celal Doğan, Müslüm Doğan, Ertuğrul Kürkçü, Dilek Öcalan yeniden milletvekili adayı gösterildi. Doğan ve Kürçü'nün iki dönem kuralından dolayı aday gösterilmediği belirtildi.