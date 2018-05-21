İşte CHP'nin milletvekili adayları

CHP, 24 Haziran'daki seçimlerde, 27. Dönem'de Meclis'e girmek için yarışacak isimlerin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 600 kişilik liste, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi.

TIKLAYIN - CHP'nin milletvekili adaylarının tam listesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan ve Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.

CHP'de 26. Dönemde görev yapan 57 isime 27. Dönem için şans tanınmadı. Bu isimlerden 7'si, milletvekili adayı olmamıştı.

Ali Şeker, tepkilerin ardından aday gösterildi

Dün akşam basına yansıyan listede yer almaması tartışma konusu olan İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise tepkilerin ardından yeniden listeye alındı. CHP PM'nin dün yapılan toplantısının ardından ortaya çıkan listelere örgütlerden yoğun tepki geldiği kaydedilmişti. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in listeye alınması için genel merkezle bir konuşma yaptığı kaydediliyor.

Dünkü listede son sırada yer alan Özkan Yalım ise Uşak'ta 1. sıraya yükseltildi.

İstanbul’dan aday gösterileceği kaydedilen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bugünkü değişiklikle yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da İstanbul 1. bölge 9. sıradayken, 1.sıraya alındı.

İnce'ye yakın isimlerden kimler listede?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlıklarıyla bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Göker, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuştu. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada kendisine yer bulabildi.

İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise liste dışı kaldı.