Erdoğan'ın başdanışmanlarından kaçı AKP listesine girdi?

T24 Haber Merkezi
AKP, 24 Haziran'daki seçimlerde yarışacak milletvekillerinin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başdanışmanlarından 3'ü de AKP listelerinden milletvekili adayı gösterildi.
TIKLAYIN - Erdoğan'ın başdanışmanlarının sayısı ortaya çıktı, işte o isimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç kişi oldukları merak edilen başdanışmanlarının listesi, bugün Meclis tarafından basılan ve milletvekillerinin çalışma ofislerine dağıtılan telefon rehberiyle ortaya çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından Alev Dedeoğlu İstanbul 3. bölge 15. sıradan, Gülşen Orhan Van 5. sıradan, Özlem Zengin Tokat 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.