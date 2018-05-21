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Politika

Erdoğan'ın başdanışmanlarından kaçı AKP listesine girdi?

AKP milletvekili listelerini YSK'ya sundu

21 Mayıs 2018 20:48

T24 Haber Merkezi

AKP, 24 Haziran'daki seçimlerde yarışacak milletvekillerinin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başdanışmanlarından 3'ü de AKP listelerinden milletvekili adayı gösterildi. 

TIKLAYIN - Erdoğan'ın başdanışmanlarının sayısı ortaya çıktı, işte o isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç kişi oldukları merak edilen başdanışmanlarının listesi, bugün Meclis tarafından basılan ve milletvekillerinin çalışma ofislerine dağıtılan telefon rehberiyle ortaya çıkmıştı. 

Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanlarından Alev Dedeoğlu İstanbul 3. bölge 15. sıradan, Gülşen Orhan Van 5. sıradan, Özlem Zengin Tokat 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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