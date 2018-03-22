Erdoğan'ın başdanışmanlarının sayısı ortaya çıktı, işte o isimler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merak edilen başdanışman sayısı Meclis'te milletvekilleri ofisine dağıtılan telefon rehberi ile ortaya çıktı. Erdoğan'ın yarıya yakını eski milletvekili, 9'u kadın olmak üzere toplam 35 başdanışmanı bulunuyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Meclis tarafından basılan, milletvekillerinin çalışma ofislerine dağıtılan telefon rehberinde Cumhurbaşkanı başdanışmanlarının isimleri, makam telefonu ve faks numaraları bulunuyor. Listeye göre Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanları şu isimlerden oluşuyor:

“Sadık Arslan Dışişleri Başdanışmanı, Lütfullah Göktaş Basın Başdanışmanı, Mustafa Varank, Yiğit Bulut, Sefer Turan, Hamdi Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ahmet Karayiğit, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Saadet Oruç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Dr. Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Yalçın Topçu, Maksut Serim, Mustafa Akış, Hakkı İlnur Çelik, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Ahmet Selim Köroğlu, Hasan Nuri Yaşar, Hidayet Türkoğlu, Ayşe Türkmenoğlu, Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Adnan Tanrıverdi, Gülnur Aybet, Gülşen Orhan, Yavuz Atar, Hatice Karahan.”

12 eski milletvekili başdanışman oldu

Erdoğan’ın Başdanışmanları arasında daha önce AK Parti milletvekili olarak Meclis’te görev yapmış 12 milletvekili yer aldı. Bu eski milletvekilleri Mehmet Uçum, Hamza Yerlikaya, Alev Dedegil, Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Özlem Zengin, Gülay Samancı, Reha Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülşen Orhan.

9 kadın başdanışman var

Listedeki 35 başdanışmanın 9’u kadın. Kadın Başdaışmanlar arasında seçim hükümetinde başörtülü ilk kadın bakan olan Prof. Dr. Ayşen Gürcan, 2009’da The Times gazetesi tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçilen Prof. Dr. Gülnur Aybet, iktisatçı Doç. Dr. Hatice Karahan ve gazeteci Saadet Oruç dikkat çekti. Alev Dedegil, Özlem Zengin, Gülay Samancı, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan ise değişik dönemlerde AK Parti milletvekilliği yapmış başdanışmanlar oldu.

Başdanışman kadrosunda 8 profesör

35 başdanışman içinde çok sayıda akademisyen yer aldı. Ekonomi, sağlık ve hukuk alanında çalışmış akademisyenler içinde profesör olanlar İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ayşen Gürcan, Seyit Sertçelik, Şükrü Karatepe, Hasan Nuri Yaşar, Davut Kavranoğlu, Gülnur Aybet ve Yavuz Atar. Hatice Karahan ise Doçent.

"Özel bir ücret ödenmiyor"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Meclis’teki Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde Cumhurbaşkanının 36 başdanışmanı bulunduğunu, büyük kısmının hukuk, ekonomi ve kamu yönetimi mezunu olduklarını söylemişti. Kasırga başdanışman maaşlarıyla ilgili de “Aldıkları ücret 6 bin 400 ek göstergeye tabii devlet memurlarının aldıkları ücrettir. Özel bir ücret almazlar. Biz külliyede bu arkadaşlarımıza sadece yol-uçak gideri öderiz, harcırah ödemeyiz”demişti.



Kim kimdir?

–Sadık Arslan Dışişleri Başdanışmanı: Diplomat. Eski Lahey Büyükelçisi. Referandum sürecinde Hollanda ile yaşanan kriz sırasında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde olduğu ortaya çıktı. Arslan büyükelçilik görevinden yaşanan krizden sonra 20 gün sonra ayrıldı.

–Lütfullah Göktaş Basın Başdanışmanı: İlahiyat, felsefe eğitimi gören Göktaş uzun yıllar gazetecilik ve çevirmenlik yaptı. 2011 yılından bu yana da Erdoğan’ın basın danışmanlığını yapıyor.

-Mustafa Varank: ODTÜ mezunu Varank, Başbakanlığı döneminden bu yana Erdoğan’a en yakın isimlerden. Erdoğan’ın başdanışmanı Varank’a, en son “büyükelçi” unvanı verildi.

-Yiğit Bulut: Ekonomist, Habertürk TV’de genel yayın yönetmenliği yapan Bulut, önce Başbakanlık ardından Cumhurbaşkanlığında danışmanlık görevlerine getirildi.

-Sefer Turan: Kanal 7’de dış haberler müdürlüğü yapmış olan Turan, 2011 yılından bu yana Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyor.

-Hamdi Kılıç: Başdanışman Aydın Ünal’ın milletvekili olmasından sonra Erdoğan’ın metin yazarlığına getirildi. Başbakanlık Müşavirliği yapmış olan Kılıç’ın daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın konuşma metinlerini yazdığı biliniyor.

-Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu: Bitkisel tedavi uzmanı olan Saraçoğlu brokolinin prostatit ve iyi huylu prostat büyümesine, lavantanın Hepatit B ve Hepatit C’ye karşı etkilerini dünyaya tanıtan uzman olarak biliniyor.

-Ahmet Karayiğit: Hukukçu. Yargıtay üyeliği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. Karayiğit aynı zamanda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi.

-Cemil Ertem: İktisatçı, ekonomi yazarı. Bilgi ekonomisi, ekonomi-politik, alternatif büyüme ve para teorileri alanında çalışıyor.

-Saadet Oruç: Gazeteci, köşe yazarı. 1995 yılından bu yana birçok yayın kuruluşunda dış politika alanında çalışan Oruç, Star’daki yazılarına devam ediyor.

-Mehmet Uçum: Hukukçu. 25. Dönem Kars AK Parti Milletvekilli. Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları, Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformu, Yetmez Ama Evet Kampanyası ile Akil İnsanlar Heyeti çalışmaları ile biliniyor.

-Prof. Dr. Ayşen Gürcan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği yapan Gürcan 1 Kasım seçimleri öncesi kurulan seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. Gürcan ilk başörtülü kadın bakan oldu.

-Hamza Yerlikaya: Sporcu, 23.Dönem AK Parti Sivas Milletvekili. Güreşte uluslararası başarılara imza atan Yerlikaya “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”nın sahibi.

-Alev Dedegil: Kamu yönetimi mezunu, 23. 24. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili. Çocuk, kadın, siyasal ve sosyal kimlik konularında 8 kitabı bulunan Dedegil, Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması için kurulan KomisyonunBaşkanlığını yaptı.

-Prof. Dr. Seyit Sertçelik: Genel Türk Tarihçisi. 24. dönem AK Parti milletvekili. Ankara Üniversitesi DTCF’de görev yapan Serçelik, çok iyi düzeyde Rusça ve İngilizce, iyi düzeyde Azeri, Özbek, Tatar Türkçesi ve Ermenice, orta düzeyde Bulgarca, Makedonca, Sırpça ile Ukrayince biliyor.

-Dr. Özlem Zengin: Avukat, gazeteci. 25. Dönem İstanbul Milletvekili olan Zengin, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı, KADEM’in kurucu üyeleri arasında da yer aldı.

-Gülay Samancı: Avukat. AK Parti 24. Dönem Konya Milletvekili. Serbest avukat olarak çalışan Samancı Konya Büyükşehir Belediyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

-Reha Denemeç: Ekonomist. AK Parti Kurucu Üyesi, Genel Başkan Danışmanlığı yapan Denemeç, 22 ve 23. Dönem Ankara Milletvekili seçildi.

-İhsan Şener: Kamu Yöneticisi, İlahiyatçı. 24. Dönemde Ordu Milletvekilliği yapan Şener İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı yaptı.

-Oktay Saral: İnşaat mühendisi, 25. Dönem İstanbul Milletvekili. Of Belediye Başkanlığı yaptı.

-Yalçın Topçu: BBP eski genel başkanı. 1 Kasım öncesi kurulan seçim hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

-Maksut Serim: Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde örtülü ödenekten sorumluydu. 2016 Ocak ayından itibaren de Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek ile ilgili harcamalarından sorumlu. Aynı zamanda Halkbank yönetiminde.

-Mustafa Akış: Hukukçu, AK Parti, 24. Dönem Konya Milletvekili.

-İlnur Çevik: Gazeteci, yazar. Turkish Daily News Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. Gandhi, Hüsnü Mübarek ve Muammer Kaddafi ile röportajlar yapan Çevik, eski Başbakanlar Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan’a da danışmanlık yapmıştı.

-Prof. Dr. Şükrü Karatepe: Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlıkları yaptı. Hak-İş ile MÜSİAD’ın danışmanlığını yürüttü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Karatepe, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi iken, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

-Ahmet Selim Köroğlu: Serbest eczacı. AK Parti il yöneticiliği yaptı. Sivil Dayanışma Platformu Başkan Vekilliği yaptı.

-Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar: İdare Hukuku Profesörü, YÖK Üyesi. Başbakan Başmüşavirliği yaptı.

-Hidayet Türkoğlu: Sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi. 15 yıl NBA’de forma giyen Türkoğlu A Milli Takım ile 2001’de Avrupa, 2010’da ise dünya ikincilikleri yaşadı.

-Ayşe Türkmenoğlu: Avukat. 23. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

-Prof. Dr. Davut Kavranoğlu: Elektronik Mühendisi. Bilim ve Teknoloji, Bilgi Ekonomisi çalışan Kavranoğlu, mobil ve uydu haberleşmesi konusunda araştırma ve geliştirme yapan ekipler kurdu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı yaptı.

-Adnan Tanrıverdi: SADAT adlı uluslararası savunma danışmanlığı firmasının kurucusu emekli Tuğgeneral.

-Prof. Dr. Gülnur Aybet: Uluslararası İlişkiler alanında çalışan Aybet, British Akademi, NATO ve TUBİTAK tarafından yürütülen birçok projenin yöneticiliğini yaptı. Aybet, 2009’da The Times gazetesi tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri seçildi.

-Gülşen Orhan: Arkeoloji mezunu, AK Parti 23., 24. Van milletvekili. Orhan Feqiye Teyran Festivali’nin düzenlenmesini sağlamıştı.

-Prof. Dr. Yavuz Atar: Anayasa Hukukçusu. Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliği, YÖK Üyeliği yapan Atar halen İbni Haldı-un Üniversitesi öğretim üyesi.

-Doç. Dr. Hatice Karahan: İktisatçı, ekonomi yazarı. TÜBİTAK, TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi kurumlarda danışmanlık yaptı.

Milletvekillerine dağıtılan telefon rehberinde ismi yok ama BEGYM Müdürü Mehmet Akarca’nın da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu biliniyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sayısı 36 oluyor.