İşte Vatan Partisi'nin milletvekili adayları

22 Mayıs 2018 02:06
Vatan Partisi’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. Parti istelerinde 600 milletvekilinin 150’si kadınlardan meydana gelirken, Abdullah Öcalan'ı sorgulayan emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur'da Vatan Partisi milletvekili adayları arasında yer aldı.
Vatan Partisi'nin milletvekili adayları şöyle:
ADANA
ADANA 1 HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU MALİ MÜŞAVİR
ADANA 2 HATİCE NESRİN KILIÇAY AVUKAT
ADANA 3 EROL SEZGİNLER ESNAF
ADANA 4 GÜLŞAH TİRENG KİMYA TEKNİKERİ
ADANA 5 CEZMİ GÜRLEN FIRINCI
ADANA 6 ALİ YAĞRI EMEKLİ
ADANA 7 BAHADIR BERKYEZ ZİRAAT MÜHENDİSİ
ADANA 8 AYŞE ÇELİK EMEKLİ ÖĞRETMEN
ADANA 9 VAHİDE BUDAK EV HANIMI
ADANA 10 EMİRALİ YILMAZ EMEKLİ
ADANA 11 DEMET UĞUR YETKİN HALKLA İLİŞKİLER
ADANA 12 YALÇIN SEMİR AKARSU ÖĞRENCİ
ADANA 13 FAYSAL ÖZCAN EMEKLİ BİLİRKİŞİ
ADANA 14 ABDURRAHİM KÖYLÜ EMEKLİ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ
ADANA 15 EYLÜL KAYA ÖĞRENCİ
ADIYAMAN
ADIYAMAN 1 MUSTAFA KABARCIK SERBEST
ADIYAMAN 2 MEHMET ALİ KORKMAZ EMEKLİ İŞÇİ
ADIYAMAN 3 SÜLEYMAN YURTSEVER EMEKLİ
ADIYAMAN 4 MELEK DOĞAN EV HANIMI
ADIYAMAN 5 MUSTAFA ÇAM EMEKLİ İŞÇİ
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR 1 ZİYA ÖZTÜRK EMEKLİ ÖĞRETMEN
AFYONKARAHİSAR 2 HÜSEYİN KARANLIK EMEKLİ GAZETECİ
AFYONKARAHİSAR 3 KADİR KESGİNER ÖĞRENCİ
AFYONKARAHİSAR 4 ADNAN KARAKOÇ ÇİFTÇİ
AFYONKARAHİSAR 5 RECEP BAYRAM EMEKLİ ASTSUBAY
AFYONKARAHİSAR 6 ABDULLAH ÖZOĞLU EMEKLİ EĞİTİMCİ
AĞRI
AĞRI 1 NİMET İLHAN İŞÇİ
AĞRI 2 ÖZAY GÖKÇE İŞÇİ
AĞRI 3 BÜNYAMİN GÜLLE EMEKLİ
AĞRI 4 İSMAİL CAN ÇAKAL ÖĞRENCİ
AMASYA
AMASYA 1 BÜLENT KOPUZ ELEKTRİK MÜHENDİSİ
AMASYA 2 SERDAR DEMİR TURİZM İŞLETMECİ
AMASYA 3 SEFER KILIÇ EMEKLİ
ANKARA-1
ANKARA-1 1 TÜLİN OYGÜR EĞİTİMCİ
ANKARA-1 2 NUSRET SENEM AVUKAT
ANKARA-1 3 ÖZGÜR BURSALI TGB GENEL SEKRETERİ
ANKARA-1 4 ZEHRA İNCİ ÖZDİL SANATÇI
ANKARA-1 5 MEHMET CENGİZ AVUKAT
ANKARA-1 6 HASAN FIRAT KAYAÖNÜ AVUKAT
ANKARA-1 7 SİBEL ARSLANTÜRK ECZACI
ANKARA-1 8 KAAN DOĞAN ÖĞRENCİ
ANKARA-1 9 ALİŞAN GÜRZ MÜHENDİS
ANKARA-1 10 EMEL YALIN RESSAM
ANKARA-1 11 HAKKI ERMAN ERGİNCAN ÖĞRENCİ
ANKARA-1 12 AYSAN CANVER EMEKLİ
ANKARA-1 13 BİLAL GÜRBÜZ ÖĞRENCİ
ANKARA-2
ANKARA-2 1 HASAN ATİLLA UĞUR EMEKLİ ALBAY
ANKARA-2 2 KAMİL DEDE EMEKLİ
ANKARA-2 3 ERTEN ACIR MAKİNE TEKNİSYENİ
ANKARA-2 4 BÜLENT ESİNOĞLU EMEKLİ MÜHENDİS
ANKARA-2 5 BERKAN ÖZER SOSYAL POLİTİKA UZMANI
ANKARA-2 6 ŞEN YAZGAN DİŞ HEKİMİ
ANKARA-2 7 YILDIRIM BEYATLI DOĞAN RUH HEKİMİ
ANKARA-2 8 DURMUŞ ALİ ERKAN ESNAF
ANKARA-2 9 ÖZGÜR SEYİT SEVER MÜZİSYEN
ANKARA-2 10 ASYA BANU PEHLİVAN ÖĞRENCİ
ANKARA-2 11 AGAH KUTLU EMEKLİ
ANKARA-3
ANKARA-3 1 UTKU REYHAN FELSEFECİ
ANKARA-3 2 ERCAN ENÇ İKTİSATÇI
ANKARA-3 3 GÜLDANE PEKDOĞAN ÖĞRENCİ
ANKARA-3 4 OKTAY YILDIRIM EMEKLİ ASTSUBAY
ANKARA-3 5 DENİZ TOKGÖZ ÖĞRENCİ
ANKARA-3 6 KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ SİYASET BİLİMCİ
ANKARA-3 7 MELEK GÜVENÇ EMEKLİ
ANKARA-3 8 ANIL EREN YILDIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
ANKARA-3 9 EMRE CAN ÖĞRENCİ
ANKARA-3 10 ONURCAN SUNGUR MÜHENDİS
ANKARA-3 11 YASİN MERT GÜLER ÖĞRENCİ
ANKARA-3 12 HAVVA AYNUR ŞAHİN EMEKLİ
ANTALYA
ANTALYA 1 AHMET ÖZBAY EMEKLİ ÖĞRETMEN
ANTALYA 2 BÜLENT OKAY TURİZMCİ
ANTALYA 3 NİYAZİ SELİM SELÇUK DİŞ HEKİMİ
ANTALYA 4 OĞUZ ÖZYAVUZ ÖĞRENCİ
ANTALYA 5 HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN PEYZAJ MİMARI
ANTALYA 6 HASAN FARUK KURTOĞLU KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ
ANTALYA 7 RIZA TÜRKMENDAĞ SERBEST MESLEK
ANTALYA 8 AHMET SORKUÇ ÇİFTÇİ
ANTALYA 9 KAMİL MELİH KIRCA TURİZMCİ
ANTALYA 10 HÜSEYİN BARAN KARABULUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
ANTALYA 11 TAHİR SERTKAYA EMEKLİ
ANTALYA 12 RECEP DEVECİ EMEKLİ
ANTALYA 13 HATİCE DEMİR EMEKLİ ÖĞRETMEN
ANTALYA 14 NECMİYE KARAASLAN EV HANIMI
ANTALYA 15 MUSTAFA ERTEM ESNAF
ANTALYA 16 BERFU BAYAV OFLAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
ARTVİN
ARTVİN 1 NEVZAT ACAR EMEKLİ
ARTVİN 2 NACİ YAŞAR KARA EMEKLİ
AYDIN
AYDIN 1 EMRE ALBAYRAK SİYASET BİLİMCİ
AYDIN 2 AYŞE HANDAN ERSİN EMEKLİ POLİS
AYDIN 3 ZÜHRE GENİŞEL AVUKAT
AYDIN 4 İRAYDA BEGÜM BAY ÖĞRENCİ
AYDIN 5 BERRİN f ARSLAN ESNAF
AYDIN 6 AFET GÖK HEUSCHELE GÜZELLİK UZMANI
AYDIN 7 SANİYE DUMAN EĞİTİMCİ
AYDIN 8 İRFAN ÜLKÜ ÇİFTÇİ
BALIKESİR
BALIKESİR 1 OSMAN AYDIN ŞAHİN AVUKAT
BALIKESİR 2 HASAN METİN PINARBAŞI EMEKLİ BANKACI
BALIKESİR 3 SERDAR GÜRSES ZEYTİN VE YAĞ ÜRETİCİSİ
BALIKESİR 4 HÜRDOĞAN ORMANCI İNŞAAT MÜHENDİSİ
BALIKESİR 5 AYFER YALÇIN EMEKLİ İŞÇİ
BALIKESİR 6 CEMİLE TAŞDEMİR KUAFÖR
BALIKESİR 7 AHMET UYSAL EMEKLİ MEMUR
BALIKESİR 8 NİLGÜN YORGANCI EMEKLİ AKADEMİSYEN
BALIKESİR 9 ERDOĞAN GÖKÇE EMEKLİ İŞÇİ
BİLECİK
BİLECİK 1 SEZAİ CIVGIN EMEKLİ
BİLECİK 2 ORHAN KİRAZ EMEKLİ
BİNGÖL
BİNGÖL 1 ALİ HAYDAR VARAN SERBEST
BİNGÖL 2 SİNAN YEŞİLYURT TÜCCAR
BİNGÖL 3 GÜLABİ DEMİR EMEKLİ İŞÇİ
BİTLİS
BİTLİS 1 KAYALI ÇETECİOĞLU EMEKLİ
BİTLİS 2 EMİLHAN GÜÇLÜ EMEKLİ
BİTLİS 3 GİZEM ŞANLI ÖĞRENCİ
BOLU
BOLU 1 MÜRVET KARATAŞ HAYVAN BESİCİSİ
BOLU 2 AYLA AŞIK EMEKLİ BANKACI
BOLU 3 SEMİHA ARABACIOĞLU EMEKLİ ÖĞRETMEN
BURDUR
BURDUR 1 SELAHATTİN AŞKAR HARİTA-KADOSTRO MÜHENDİSİ
BURDUR 2 TAHİR MAHİR ÖZTÜRK VETERİNER HEKİM
BURDUR 3 MUSTAFA ACAR KONTROLÖR
BURSA-1
BURSA-1 1 MUSTAFA ENVER YILMAZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
BURSA-1 2 SEMRA YILMAZ EMEKLİ BANKACI
BURSA-1 3 ELİF GÖKKUŞ ÖĞRENCİ
BURSA-1 4 BEKTAŞ AYKUT MALİ MÜŞAVİR
BURSA-1 5 AYTAÇ TOKER ECZACI
BURSA-1 6 ERDAL TEZCAN ESNAF
BURSA-1 7 İSMAİL TIKIR İŞÇİ
BURSA-1 8 HÜSEYİN KURUR EMEKLİ
BURSA-1 9 MURAT EMRE İŞÇİ
BURSA-1 10 RÜSTEM OROZBAY EMEKLİ
BURSA-2
BURSA-2 1 FERHAT YILDIZ MÜTEAHHİT
BURSA-2 2 CANAN BÖLÜK E.ÖĞRETMEN
BURSA-2 3 BURHAN KURTULMUŞ ÖĞRENCİ
BURSA-2 4 SÜLEYMAN YURDDAŞER YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
BURSA-2 5 HASAN HÜSEYİN FERAH E.ÖĞRETMEN
BURSA-2 6 HİLMİ ELÜSTÜ E.ÖĞRETMEN
BURSA-2 7 ARZU BİTİRGİÇ İŞÇİ
BURSA-2 8 FERİDUN ÖZTÜRK İŞÇİ
BURSA-2 9 CUMA ÇİMEN SANATÇI
BURSA-2 10 SALİH MUTLUGİL EMEKLİ
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE 1 ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU EMEKLİ SUBAY
ÇANAKKALE 2 KAMURAN ÇİMEN EMEKLİ ÖĞRETMEN
ÇANAKKALE 3 HÜSEYİN DURU EMEKLİ
ÇANAKKALE 4 SERKAN ÖZBAKIR ÖĞRENCİ
ÇANKIRI
ÇANKIRI 1 SÜLEYMAN KARATAŞ EMEKLİ MEMUR
ÇANKIRI 2 HAKAN ÇELİK ESNAF
ÇORUM
ÇORUM 1 MURAT BURHANOĞLU TIP DOKTORU
ÇORUM 2 ESENGÜL DEMİRKAZIK EV KADINI
ÇORUM 3 MEHMET PATLAR MİMAR
ÇORUM 4 ERGÜN ESERYAĞAR SERBEST
DENİZLİ
DENİZLİ 1 MEHMET ÇOBANOĞLU EMEKLİ EĞİTİMCİ
DENİZLİ 2 TEOMAN BARUT DİŞ HEKİMİ
DENİZLİ 3 GÖKHAN DİKMEN MALİ MÜŞAVİR
DENİZLİ 4 AHMET SUSEVEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
DENİZLİ 5 MESUT YILAN EMEKLİ EĞİTİMCİ
DENİZLİ 6 BERFİN YAVUZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
DENİZLİ 7 HALİS ÖZKAN İŞÇİ
DENİZLİ 8 CANSU ALTINKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR 1 BAYRAM YURTÇİÇEK EĞİTİMCİ
DİYARBAKIR 2 SÜLEYMAN ÇELİK SERBEST
DİYARBAKIR 3 MEHMET HALUK MIHALİOĞLU EĞİTİMCİ
DİYARBAKIR 4 EFLATUN KEMAL ERBİS EMEKLİ
DİYARBAKIR 5 SABAHAT ARSLAN EMEKLİ
DİYARBAKIR 6 MEHMET ZÜLKİF BAYRAK EĞİTİMCİ
DİYARBAKIR 7 VEDAT TUNCA EĞİTİMCİ
DİYARBAKIR 8 YAĞMUR AKOL ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR 9 ERTAN GÜNDOĞAN ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR 10 NURİ ŞAHİN ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR 11 EBRU CENGİZ KOÇ İŞÇİ
DİYARBAKIR 12 BURAK BURKAN BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
EDİRNE
EDİRNE 1 ŞÜKRÜ ÖZER MÜHENDİS
EDİRNE 2 ENİS ÇETİNEL ESNAF
EDİRNE 3 ATA OGÜN KAPLAN ÖĞRENCİ
EDİRNE 4 CENGİZ BALCI İŞLETMECİ
ELAZIĞ
ELAZIĞ 1 HATİCE KOYUN EMEKLİ ÖĞRETMEN
ELAZIĞ 2 İSMET SEVİM EMEKLİ İŞÇİ
ELAZIĞ 3 BEDRİ DÖNERTAŞ EMEKLİÖĞRETMEN
ELAZIĞ 4 SANİYE ÜSTÜNDAĞ EV HANIMI
ELAZIĞ 5 HASAN KAYAŞ KİMYACI
ERZİNCAN
ERZİNCAN 1 EMRAH TAŞTAN GAZETECİ
ERZİNCAN 2 SAVAŞ DÜZGÜN ESNAF
ERZURUM
ERZURUM 1 HİKMET CEYLAN AVUKAT
ERZURUM 2 EYÜP KEMAL OKAN ÖĞRENCİ
ERZURUM 3 NEDİM GÜLTEKİN SERBEST
ERZURUM 4 OĞUZ KARLIBEL EMEKLİ
ERZURUM 5 MESUT YENİPINAR ÖĞRENCİ
ERZURUM 6 BİROL ALTINKAYA ÖĞRENCİ
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR 1 RAİF EŞKİNAT ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
ESKİŞEHİR 2 TEMEL ARAS MÜFETTİŞ
ESKİŞEHİR 3 DİLEK ÇINAR ÖĞRENCİ
ESKİŞEHİR 4 MUSTAFA ERDÖNMEZ İŞLETMECİ
ESKİŞEHİR 5 FURKAN KAPLAN ÖĞRENCİ
ESKİŞEHİR 6 MESERRET DOĞAN JEOLOJİ MÜHENDİSİ
ESKİŞEHİR 7 AYCAN AYBÜKE YILDIRIM ÖĞRENCİ
GAZİANTEP
GAZİANTEP 1 MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN İKTİSATÇI
GAZİANTEP 2 MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ İLAÇ MÜMESSİLİ
GAZİANTEP 3 MURAT SOYCAN İŞÇİ
GAZİANTEP 4 TÜLAY İYİEKİCİ EV KADINI
GAZİANTEP 5 KUTLUHAN TENCAN ÖĞRENCİ
GAZİANTEP 6 ALİ AYVAZ OTO LASTİKÇİSİ
GAZİANTEP 7 HÜSEYİN EROĞLU MALİ MÜŞAVİR
GAZİANTEP 8 ALİ TAHİR EROL ÖĞRENCİ
GAZİANTEP 9 AYŞE BAKIŞGAN EV KADINI
GAZİANTEP 10 SEYYALE ERGÜN İŞLETME
GAZİANTEP 11 AHMET KURT İŞÇİ EMEKLİSİ
GAZİANTEP 12 HALİL TRAMPAOĞLU MOBİLYACI
GAZİANTEP 13 ALİ GÖKÇAYIR ELEKTRİKÇİ
GAZİANTEP 14 HÜSEYİN ÖZ EMEKLİ MEMUR
GİRESUN
GİRESUN 1 GÜRSEL EKMEKÇİ İŞLETMECİ
GİRESUN 2 FATİH ÖZDİL SERBEST
GİRESUN 3 NİHAT KARA İŞÇİ
GİRESUN 4 FIRAT ORTATEPE SERBEST
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE 1 AHMET GÜRSOY KAYAALP EMEKLİ
GÜMÜŞHANE 2 İSRAFİL TEKİN EMEKLİ
HAKKARİ
HAKKARİ 1 NEVRUZ TOKTAMIŞ ÇİFTÇİ ÇİFTÇİ
HAKKARİ 2 EFE HAN HUNDEMİR ARKEOLOG
HAKKARİ 3 KAZİP KOYUN EMEKLİ İŞÇİ
HATAY
HATAY 1 MUHSİN ASLAN AVUKAT
HATAY 2 MUSTAFA BEBEK EMEKLİ İŞÇİ
HATAY 3 GÜLSEREN BULUTOĞLU EV HANIMI
HATAY 4 EDİB HADİMOĞULLARI AVUKAT
HATAY 5 GÜNSELİ KARA ESNAF
HATAY 6 NECLA ÖNCÜ TÜCCAR
HATAY 7 EMRAH KOÇAK İŞÇİ
HATAY 8 ALİ ERDEM KÖZ ÖĞRENCİ
HATAY 9 RAZİYE BEDİR ÖĞRETMEN
HATAY 10 GÖNÜL GÖKKAN KUAFÖR
HATAY 11 EDİP BİÇER MAKİNE TEKNİSYENİ
ISPARTA
Reklamdan sonra devam ediyor
ISPARTA 1 MURAT İŞLER SPORCU
ISPARTA 2 TÜLİN KURT EV HANIMI
ISPARTA 3 ALİ OSMAN ÇETİN ELEKTİRİK TEKNİKERİ
ISPARTA 4 MESUT ÖZLÜK ELEKTİRİK TEKNİKERİ
MERSİN
MERSİN 1 LERZAN ÖZGENÇ EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MERSİN 2 ŞÜKRAN AKAL EMEKLİ ÖĞRETMEN
MERSİN 3 ALİ KALAN EMEKLİ NOTER
MERSİN 4 FIRAT ARKALI ÖĞRENCİ
MERSİN 5 NURSEL IŞIKSOY EMEKLİ ÖĞRETMEN
MERSİN 6 ALPAY SAVCI İŞÇİ
MERSİN 7 SALDIRAY GÜRBÜZ MAKİNA MÜHENDİS
MERSİN 8 YUNUS YILDIRIM İNŞAAT MAKİNA FORMENİ
MERSİN 9 ZEYNEP BURKAN EMEKLİ
MERSİN 10 MUSTAFA AKŞAHİN EMEKLİ ASTSUBAY
MERSİN 11 LEMAN KANLIOĞLU EMEKLİ
MERSİN 12 NURETTİN ATAMAN EMEKLİ ÖĞRETMEN
MERSİN 13 ERCÜMENT ÇAMLI YÖNETMEN
İSTANBUL-1
İSTANBUL-1 1 MUSTAFA İLKER YÜCEL AYDINLIK GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İSTANBUL-1 2 HACER ŞULE PERİNÇEK GAZETECİ
İSTANBUL-1 3 GÜNİZİ DİZDAR AVUKAT
İSTANBUL-1 4 FATOŞ GÜDEN SERBEST MESLEK
İSTANBUL-1 5 SARPER ÖZSAN SANATÇI
İSTANBUL-1 6 FERİD İLSEVER YÜKSEK MÜHENDİS
İSTANBUL-1 7 OSMAN ERBİL İKTİSATÇI
İSTANBUL-1 8 UĞURCAN YARDIMOĞLU ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 9 MUZAFFER ÜNSALDI SAVUNMAK KAYNAKLARI YÖNETİM UZMANI
İSTANBUL-1 10 ORÇUN CEYLANDAĞ SAHAF
İSTANBUL-1 11 İSMAİL HAKKI AKTOK İŞLETME MÜHENDİSİ
İSTANBUL-1 12 GÜLŞAH AKYILDIRIM EKONOMİST
İSTANBUL-1 13 UĞUR ÇETİNKAYA YÜKSEK MÜHENDİS
İSTANBUL-1 14 İBRAHİM OKAN ÖZKAN ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 15 ŞENCAN BAYRAMOĞLU ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ BAŞKANI
İSTANBUL-1 16 NAMIK KEMAL KOÇ MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL-1 17 ALTAN TÜFEKÇİ AVUKAT
İSTANBUL-1 18 CEMAL IŞIK MAKİNE TEKNİSYENİ
İSTANBUL-1 19 HAKAN EKİZ EMEKLİ YARBAY
İSTANBUL-1 20 YILMAZ ERSEZER MATEMATİKÇİ
İSTANBUL-1 21 MEHMET DÖLEK MUHASEBE
İSTANBUL-1 22 MİNE HACIOSMANOĞLU YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 23 GÜRBÜZ ÇUHADAR EMEKLİ
İSTANBUL-1 24 SELÇUK PEKACAR İKTİSAT
İSTANBUL-1 25 MELTEM GÜRSOY SIRT SAĞLIK ÇALIŞANI
İSTANBUL-1 26 TÜZİN TÜFEKÇİ İŞLETME
İSTANBUL-1 27 HİMMET KIRIK İŞÇİ
İSTANBUL-1 28 ALPAY TUĞLU FOTOĞRAFÇI
İSTANBUL-1 29 ALİ DUMAN EMEKLİ
İSTANBUL-1 30 GÖKSEL ÇOBAN DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL-1 31 FUAT YILDIZ DEKORASYON
İSTANBUL-1 32 BORA ÇELİK ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 33 EREN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 34 ENES ESATOĞLU ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 35 MEHMET ORHAN ŞENOĞLU MİMAR
İSTANBUL-2
İSTANBUL-2 1 SONER POLAT EMEKLİ AMİRAL
İSTANBUL-2 2 AYKUT DİŞ ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 3 ELİF İLHAMOĞLU ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 4 CENAP YENER DİŞ HEKİMİ
İSTANBUL-2 5 ZEYNEP KÜÇÜK AVUKAT
İSTANBUL-2 6 MEHMET DENİZ YILDIRIM GAZETECİ
İSTANBUL-2 7 TAYFUN GÜROL İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İSTANBUL-2 8 TURHAN ÖZLÜ EĞİTİMCİ
İSTANBUL-2 9 EMİNE ECE BOYLU NÖROLOJİ DOÇENTİ
İSTANBUL-2 10 İZZETTİN ÖZKİBAR EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
İSTANBUL-2 11 SİNAN ÖZKAN DİŞ DOKTORU
İSTANBUL-2 12 EMİN ALGÜN ÖĞRETMEN ALBAY
İSTANBUL-2 13 DEMİRTAŞ MAĞDEN DEKAROTÖR
İSTANBUL-2 14 AYDIN EREL FİLM YÖNETMENİ
İSTANBUL-2 15 YUSUF FEYZİOĞLU EMEKLİ
İSTANBUL-2 16 NURAY KAYA ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 17 AYHAN İLHAN REKLAMCILIK
İSTANBUL-2 18 SEVAL DUYGU AKYILDIZ STAJYER AVUKAT
İSTANBUL-2 19 HÜSEYİN SÜRÜCÜ SATIŞ-PAZARLAMA UZMANI
İSTANBUL-2 20 DOĞANCAN ERDOĞAN ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 21 AHMET MURATOĞLU MÜTEAHHİT
İSTANBUL-2 22 İLKNUR GÜNDOĞAN DÜZELTMEN
İSTANBUL-2 23 SADETTİN BÜYÜKALP İNŞAAT MÜHENDİSİ
İSTANBUL-2 24 CAFER TAYYAR AYMAN ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
İSTANBUL-2 25 ŞAFAK ERDEM ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 26 DENİZ ÇAKMAK ÖĞRENCİ
İSTANBUL-2 27 GAZİ DOĞAN EMEKLİ
İSTANBUL-2 28 BİLAL ÖZTÜRK İNŞAAT
İSTANBUL-3
İSTANBUL-3 1 HASAN KORKMAZCAN HUKUKÇU
İSTANBUL-3 2 SİNAN BAYKENT SİYASET BİLİMCİ
İSTANBUL-3 3 ALPER SUNAÇOĞLU MİLLİ YÜZÜCÜ
İSTANBUL-3 4 SERDAR ÜSKÜPLÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ
İSTANBUL-3 5 GÜLGÜN BUDAK GAZETECİ
İSTANBUL-3 6 YADİKAR ÖZEN ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 7 YILDIRIM ÇAVUŞOVALI AVUKAT
İSTANBUL-3 8 İBRAHİM BENLİ İŞADAMI
İSTANBUL-3 9 AYHANIM SUN KUZUGÜDENOĞLU ÖĞRETMEN
İSTANBUL-3 10 MERDAN ASLAN EĞİTİMCİ
İSTANBUL-3 11 HATİCE ECE KARACA DOKTOR
İSTANBUL-3 12 ŞADUMAN ÇAĞLAR EMEKLİ
İSTANBUL-3 13 HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT BALE ÖĞRETMENİ
İSTANBUL-3 14 BESTE GÜL ÖNEREN GAZETECİ
İSTANBUL-3 15 LATİF AYDIN MARANGOZ
İSTANBUL-3 16 İLKER DAĞLIOĞLU MİMAR
İSTANBUL-3 17 HASAN BAYDEMİR SERBEST MESLEK
İSTANBUL-3 18 TÜLİN SANER ECZACI
İSTANBUL-3 19 SAMİ EKŞİ MÜTAHİT
İSTANBUL-3 20 ALİ ÇINAR EMEKLİ
İSTANBUL-3 21 BAKİ ERCAN EMEKLİ
İSTANBUL-3 22 İLHAN YALNIZCAN MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL-3 23 MELİHA SEVENCAN EMEKLİ
İSTANBUL-3 24 AHMET ÖN EMEKLİ
İSTANBUL-3 25 MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜR
İSTANBUL-3 26 BERKE MUSTAFA BERKİL ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 27 UĞUR AYKAÇ ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 28 IŞIKGÜN AKFIRAT ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 29 YİĞİT YAZGILI ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 30 MERT SAVCI ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 31 ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 32 OKTAY EKMEN SERBEST MESLEK
İSTANBUL-3 33 ZİHNİ SELVİ EMEKLİ
İSTANBUL-3 34 HASAN BARAN ERÇEL ÖĞRENCİ
İSTANBUL-3 35 CENK CEYLAN ADLİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI
İZMİR-1
İZMİR-1 1 ÇAĞDAŞ CENGİZ ULUSAL KANAL GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İZMİR-1 2 SERHAN BOLLUK TIP DOKTORU
İZMİR-1 3 HÜSEYİN TUGAY ŞEN AVUKAT
İZMİR-1 4 HÜLYA YARBUZ EMEKLİ
İZMİR-1 5 İHSAN SEFA EMEKLİ HAVA ALBAY
İZMİR-1 6 FERDİ TANHAN ÖĞRENCİ
İZMİR-1 7 ABDULLAH KARŞILAYAN EMEKLİ
İZMİR-1 8 DOĞA DURSUN ÖĞRENCİ
İZMİR-1 9 OKTAY ÜNAL EMEKLİ
İZMİR-1 10 EDA YÜCEL ÖĞRENCİ
İZMİR-1 11 ÇETİN TAVMAN MİMAR
İZMİR-1 12 BAYRAM ŞEN EMEKLİ
İZMİR-1 13 GÖRKEM GÖZET ÖĞRENCİ
İZMİR-1 14 SERKAN ÇETİNKAYA ÖĞRENCİ
İZMİR-2
İZMİR-2 1 CEM DİKMEN TGB GENEL BAŞKANI
İZMİR-2 2 PINAR GÜL MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2 3 CENGİZ ÇAKIR ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
İZMİR-2 4 MELTEM AYVALI ECZACI
İZMİR-2 5 BİRKAN BURKAN ÖĞRENCİ
İZMİR-2 6 AYŞEGÜL fKAHRAMAN ÖĞRENCİ
İZMİR-2 7 SEDAT GÜVEN MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2 8 HASAN ATİLLA TÜRKÖZ MAKİNE MÜHENDİSİ
İZMİR-2 9 ÖMER TIRAŞOĞLU ÇİFTÇİ
İZMİR-2 10 HÜSEYİN ÇAKICI ZİRAAT
İZMİR-2 11 SAMET KUNT ÖĞRENCİ
İZMİR-2 12 BAİTTİN ERBEY EMEKLİ
İZMİR-2 13 MUSTAFA GÖKMEN ÖĞRENCİ
İZMİR-2 14 SERDAR GÖKÇE SATIŞ TEMSİLCİSİ
KARS 1
KARS 1 MUHAMMET ALİ GÖKÇEK İŞADAMI
KARS 2 MUHARREM YERLİ GAZETECİ
KARS 3 BİNNUR ZUHAT YOKUŞ AVUKAT
KASTAMONU
KASTAMONU 1 CENGİZ GÖKTAŞ AVUKAT
KASTAMONU 2 TACETTİN ÖMEROĞLU EMEKLİ
KASTAMONU 3 MEHMET SAMİ ÖZCAN MUHASEBECİ
KAYSERİ
KAYSERİ 1 EYUP SALAHATTİN KARAKAŞ E. ÖĞRETİM ÜYESİ
KAYSERİ 2 MEHMET CANBOLAN ECZACI
KAYSERİ 3 BEYHAN YILDIRIM SOSYOLOG
KAYSERİ 4 TUĞBA TÜFEK ÖĞRENCİ
KAYSERİ 5 MUSTAFA KOÇAK AVUKAT
KAYSERİ 6 SELMA TOSUN EMEKLİ
KAYSERİ 7 MEHMET ONAYLI İŞÇİ
KAYSERİ 8 KORAY ENES YILMAZ SERBEST
KAYSERİ 9 LEYLA ÖZHAN EV HANIMI
KAYSERİ 10 KAZIM BERK ÖZTÜRK ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ 1 SELDA KILIÇ KOZMETİK UZMANI
KIRKLARELİ 2 EKREM KARACA GEMİ YAPIMCISI
KIRKLARELİ 3 HÜSEYİN DEMİRCAN ÖĞRENCİ
KIRŞEHİR 1 İLKER ÖZKAMALI EMEKLİ ÖĞRETMEN
KIRŞEHİR 2 OSMAN KILIÇ EMEKLİ İŞÇİ
KOCAELİ
KOCAELİ 1 SEBAHAT CİCİOĞLU MİMAR
KOCAELİ 2 FURKAN YÜCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KOCAELİ 3 ORHAN KADIOĞLU MİMAR
KOCAELİ 4 KADİR DOĞAN TARIM ÜRETİCİSİ
KOCAELİ 5 MEHMET AKKAYA İŞÇİ
KOCAELİ 6 HATİCE ALP İŞÇİ
KOCAELİ 7 MUSTAFA CERİT ELEKTRİKÇİ
KOCAELİ 8 AHMET ŞAHİN İŞADAMI
KOCAELİ 9 ALİ TANRIKULU ELEKTRONİK
KOCAELİ 10 NURAY TURAN EV HANIMI
KOCAELİ 11 BORA YAVUZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KOCAELİ 12 NAİM BAKIR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KOCAELİ 13 EROL ÇETİN İŞÇİ
KONYA
KONYA 1 KAZIM KOÇER EMEKLİ ÖĞRETMEN
KONYA 2 SAMET SAĞLAMER SAĞLIK MEMURU
KONYA 3 ASLAN KILIÇ EĞİTİMCİ
KONYA 4 BERAT BERK CANDEMİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 5 FAHRETTİN KÜÇÜK EMEKLİ ÖĞRETMEN
KONYA 6 ALİ PAŞAOĞLU AVUKAT
KONYA 7 NİLGÜN BİTLİSLİ EMEKLİ ÖĞRETMEN
KONYA 8 ONUR ÖZCAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 9 EYLEM GÖKSU YILDIRIM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 10 İBRAHİM TORAMAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 11 MEHMET CEYLAN EMEKLİ
KONYA 12 MEHMET ARDA YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 13 YAŞAR DİYERBEKİRLİOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 14 KÜRŞAT ÖZBEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KONYA 15 GÜRSEL HÜRRİYET EKER EMEKLİ
Reklamdan sonra devam ediyor
KÜTAHYA
KÜTAHYA 1 MUSTAFA ALTUNKAYA OTOMOTİV MÜHENDİSİ
KÜTAHYA 2 SEVGİ ELMA MÜHENDİS
KÜTAHYA 3 MURAT GENİŞEL ESNAF
KÜTAHYA 4 HASAN ÖZER İŞÇİ
KÜTAHYA 5 MUSTAFA TELİMEN ESNAF
MALATYA
MALATYA 1 ARİF DOĞAN EMEKLİ
MALATYA 2 ADNAN TÜRKKAN GAZETECİ
MALATYA 3 ALİ GÜLER EMEKLİ ÖĞRETMEN
MALATYA 4 ALİ İHSAN AKKAYA ÇİFTÇİ
MALATYA 5 SERVET ESEN EMEKLİ
MALATYA 6 ABUZER ŞEREFOĞLU ÇİFTÇİ
MANİSA
MANİSA 1 MUSTAFA DABAN VETERİNER
MANİSA 2 İSMAİL ÖZANURK ENDİSTÜRİ MÜHENDİSİ
MANİSA 3 AHMET CEMAL KATİP EMEKLİ EMNİYET MENSUBU
MANİSA 4 MUZAFFER OKEK EMEKLİ TAPU MÜDÜRÜ
MANİSA 5 DURMUŞ ALİ KILIÇ EMEKLİ ÖĞRETMEN
MANİSA 6 SAFFET ŞENYURT EMEKLİ ÖĞRETMEN
MANİSA 7 MUSTAFA PALATUR EMEKLİ ÖĞRETMEN
MANİSA 8 ZAHİDE SÖNMEZ EMEKLİ ÖĞRETMEN
MANİSA 9 RIFAT IŞIK EMEKLİ İŞÇİ
MANİSA 10 DUYGU KARABULUT ÖĞRENCİ
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ 1 BEKİR BEKAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
KAHRAMANMARAŞ 2 EREN İLKEHAN EV KADINI
KAHRAMANMARAŞ 3 SALMAN YAŞDAL EMEKLİ
KAHRAMANMARAŞ 4 DURDU YILDIZ NAKLİYECİ
KAHRAMANMARAŞ 5 NEBAHAT KHOSRA HOSSEİNİ GHADİM EV KADINI
KAHRAMANMARAŞ 6 MEHMET ÖZDEMİR ÇİFTÇİ
KAHRAMANMARAŞ 7 YEMLİHA TAŞYÜREK ÇİFTÇİ
KAHRAMANMARAŞ 8 DOĞAN KOZAKLI ESNAF
MARDİN
MARDİN 1 EMRAH ZORBA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
MARDİN 2 CAFER HACİKADİROĞULLARI SERBEST
MARDİN 3 ZEYNEP İLKAY GÖKÇEK EMEKLİ ÖĞRETMEN
MARDİN 4 ARZU ÜSTÜNDAĞ ÖĞRENCİ
MARDİN 5 GÖZEN ESMER ÖĞRENCİ
MARDİN 6 CANSU BALKAYA ÖĞRENCİ
MUĞLA
MUĞLA 1 GÜNAL DAL EĞİTİMCİ
MUĞLA 2 NAHİDE TEKİNÇAY MALİ MÜŞAVİR
MUĞLA 3 ANIL COŞKUN ÖĞRENCİ
MUĞLA 4 HÜSEYİN TÜRKAY YÜKSEK MÜHENDİS
MUĞLA 5 MEHMET TİRYAKİ EMEKLİ SUBAY
MUĞLA 6 HASAN ORTATEPE KİMYA TEKNİSYENİ
MUĞLA 7 VEDAT YEMİŞ İŞÇİ
MUŞ
MUŞ 1 CAZİM YILDIZ İŞÇİ
MUŞ 2 HANEFİ BEREKE MOBİLYACI
MUŞ 3 SERDAR SAĞLAM ÖĞRENCİ
MUŞ 4 RASİME CEREN AKSU ÖĞRENCİ
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR 1 MELİHA ATALAY EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
NEVŞEHİR 2 ELİF MURŞİL DANIŞMAN
NEVŞEHİR 3 FURKAN ÖZÇİL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
NİĞDE
NİĞDE 1 ŞEMAİL KAHRAMAN AVUKAT
NİĞDE 2 SÜLEYMAN YÜRÜK İŞÇİ
NİĞDE 3 HASAN AKŞEN EMEKLİ MALİ MÜŞAVİR
ORDU
ORDU 1 OSMAN ERDAŞ ESNAF
ORDU 2 NEFİSE IŞIK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
ORDU 3 İSMAİL KÜÇÜKKARAHAN İŞÇİ
ORDU 4 ÇAĞATAY YURT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
ORDU 5 TEMEL NUCUMİ YILMAZ EMEKLİ ORMAN YÜK. MÜH.
ORDU 6 NAİL DURUKAN EMEKLİ ÖĞRETMEN
RİZE
RİZE 1 SALİH ÖKSÜZ LOJİSTİK UZMANI
RİZE 2 ERDOĞAN BAKOĞLU SERBEST
RİZE 3 DERYA ÇAĞLAR SİYASET BİLİMCİ
SAKARYA
SAKARYA 1 İNCİ AKKAYA
SAKARYA 2 EMRE CAN ÇELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
SAKARYA 3 SEDA DAĞLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
SAKARYA 4 ERDİ TURAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
SAKARYA 5 EMRE GÜMÜŞSU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
SAKARYA 6 MELİH ERSÜKMEN EMEKLİ
SAKARYA 7 ABDULKADİR YÜCEL ÖZYAZGAN YAZILIM
SAMSUN
SAMSUN 1 MUSTAFA ALEMDAROĞLU METALURJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
SAMSUN 2 HAYDAR ÇOLAK EMEKLİ
SAMSUN 3 SEMRA KORKMAZ EMEKLİ HEMŞİRE
SAMSUN 4 NAZİFE ŞAHİN EMEKLİ HEMŞİRE
SAMSUN 5 MEHMET ALİ ERGİN GAYRİMENKUL DANIŞMANI
SAMSUN 6 GÜLŞAH YILDIRIM ÖĞRENCİ
SAMSUN 7 YASEMİN TİRYAKİ İŞÇİ
SAMSUN 8 VURAL YÜCEL ÖĞRENCİ
SAMSUN 9 ONUR GİDEN ÖĞRENCİ
Reklamdan sonra devam ediyor
SİİRT
SİİRT 1 KAAN ARSLAN ÖĞRENCİ
SİİRT 2 TAMER CEBECİ ÖĞRENCİ
SİİRT 3 OZAN CAN COŞKUN ÖĞRENCİ
SİNOP
SİNOP 1 ATİKE SAĞIROĞLU EL SANATLAERI
SİNOP 2 SABAHATTİN CANİK EMEKLİ ÖĞRETMEN
SİVAS
SİVAS 1 METİN ÇEKEN MÜHENDİS
SİVAS 2 MUHAMMET ATMACA İDARECİ
SİVAS 3 ZEYNEL SARPDAĞ İŞÇİ
SİVAS 4 ÜZEYİR COŞKUN ÖĞRENCİ
SİVAS 5 MİTHAT ÖNAL İKTİSAT
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ 1 HASAN ORUK EMEKLİ ALBAY
TEKİRDAĞ 2 ÖZKAN İNCİ ESNAF
TEKİRDAĞ 3 GÜRKAN TÜRKSOY ESNAF
TEKİRDAĞ 4 TEVFİK ATALAY İNŞAAT MÜHENDİSİ
TEKİRDAĞ 5 AKİF ŞENOGLU EMEKLİ SUBAY
TEKİRDAĞ 6 KENAN SERBEST TEKNİSYEN
TEKİRDAĞ 7 YAREN KAPLAN TEKNİSYEN
TOKAT
TOKAT 1 HANDAN FATİH ÖĞRETMEN
TOKAT 2 ABDULLAH SEZGİN ÖĞRETMEN
TOKAT 3 ÖZKAN ÇAKMAK TEKNİKER
TOKAT 4 HATİCE YAVUZ ESNAF
TOKAT 5 SELÇUK CANBİLEK TIBBİ TANITIM MÜMESSİLİ
TRABZON
TRABZON 1 HÜSEYİN AVNİ OĞUZHAN ÇİFTÇİ
TRABZON 2 VAROL SOYDAN ÖĞRENCİ
TRABZON 3 İNCİ GÜNGÖR MİMAR
TRABZON 4 BÜLENT SARAL ÇİFTÇİ
TRABZON 5 HAMDİ BAYRAM ÇİFTÇİ
TRABZON 6 YETER BÜLBÜL FİKİRDANIŞ SEKRETER
TUNCELİ
TUNCELİ 1 NİHAL GÜNDOĞAN AVUKAT
TUNCELİ 2 SÜLEYMAN ÇELİK SERBEST
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA 1 ABDULLAH DENCİK ESNAF
ŞANLIURFA 2 ŞERİF BİLGİN ESNAF
ŞANLIURFA 3 MUSTAFA ATACA SERBEST
ŞANLIURFA 4 SABRİ BİLGİN EMEKLİ
ŞANLIURFA 5 HASAN ŞİL ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 6 HASAN KONGÜL EMEKLİ
ŞANLIURFA 7 İSMAİL BİLGİN EMEKLİ
ŞANLIURFA 8 SİBEL KOÇ GÜVEN ARKEOLOG
ŞANLIURFA 9 KÜBRA ÖZDEMİR ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA 10 ERKAN YÜCEL SEYTİN MUHASEBECİ
ŞANLIURFA 11 UĞUR BIÇAKLIOĞLU ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA 12 RUHİ ALPER EMEKLİ
ŞANLIURFA 13 SEZER EZSEVEN ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA 14 BURCU BİLİCİ ÖĞRENCİ
UŞAK
UŞAK 1 RAMAZAN PEKER EMEKLİ
UŞAK 2 ELİF ÇOBANOĞLU EMEKLİ MEMUR
UŞAK 3 UĞURCAN AVCI ÖĞRENCİ
VAN
VAN 1 HALİL HALİT TOKER SERBEST
VAN 2 CAFER SİNCER EĞİTİMCİ
VAN 3 AZİZ ÇİFTÇİ YAZILIM GELİŞTİRİCİ
VAN 4 EBRU ÖZTÜRK OTEL MÜDÜRÜ
VAN 5 NURİ KAYA ÖĞRENCİ
VAN 6 AYTAÇ ÖZTÜRK ÖĞRENCİ
VAN 7 YUSUF KARTAL İŞÇİ
VAN 8 YAĞMUR EKİM YILMAZ ÖĞRENCİ
YOZGAT
YOZGAT 1 NİYAZİ CEYLAN SERBEST
YOZGAT 2 KADİR ÜNSAL EMLAKÇI
YOZGAT 3 MUSTAFA KILIÇARSLAN İŞÇİ
YOZGAT 4 GALİP ÜSTÜN YEŞİLOVA TÜCCAR
ZONGULDAK
ZONGULDAK 1 SAVAŞ ORUÇ İŞÇİ
ZONGULDAK 2 İSMAİL CİHAT İÇELLİLER DOKTOR
ZONGULDAK 3 UMUT KAPTAN ÖĞRENCİ
ZONGULDAK 4 ŞERAFETTİN KİREN EMEKLİ MADENCİ
ZONGULDAK 5 PERİHAN ÖZHİM ÖĞRENCİ
AKSARAY
AKSARAY 1 MUSTAFA YILMAZ EMEKLİ
AKSARAY 2 ATİLLA KARAKOR EMEKLİ
AKSARAY 3 ABDULLAH SERT EMEKLİ
AKSARAY 4 ÖZLEM ETCİ MUHASEBECİ
Reklamdan sonra devam ediyor
BAYBURT
BAYBURT 1 YAKUP YALÇIN ORTA
KARAMAN 1 RIZA YAVUZ İŞÇİ
KARAMAN
KARAMAN 2 ALİ GÜLTEKİN ESNAF
KARAMAN 3 NEJLA ÖCAL EV HANIMI
KIRIKKALE
KIRIKKALE 1 NEZİH GÜLŞEN ZİRAAT MÜHENDİSİ
KIRIKKALE 2 RAİF KAYBAL EMEKLİ İŞÇİ
KIRIKKALE 3 YAKUP SEVİNÇ EMEKLİ İŞÇİ
BATMAN
BATMAN 1 MURAT TURGAY SANCAKLI ÖĞRENCİ
BATMAN 2 NURİ KARTALOĞLU ESNAF
BATMAN 3 MEVLÜDE DİNÇBUDAK SERBEST
BATMAN 4 VOLKAN TAŞDEMİR ÖĞRENCİ
BATMAN 5 GAZİ ŞİMŞEK SİNEMA YÖNETMENİ
ŞIRNAK
ŞIRNAK 1 YUSUF ÇELİK EMEKLİ
ŞIRNAK 2 ANIL SOLMAZ ÖĞRENCİ
ŞIRNAK 3 BÜŞRA ŞAHİN ÖĞRENCİ
ŞIRNAK 4 BİRKAN YÜCE ÖĞRENCİ
BARTIN
BARTIN 1 FATMA GÜL ARSLAN SERBEST
BARTIN 2 SEDAT ÇETİN EMEKLİ
ARDAHAN
ARDAHAN 1 ERDAL UYGUR ESNAF
ARDAHAN 2 PERİHAN TEKİN EMEKLİ
IĞDIR
IĞDIR 1 KURBAN TURAN ÇİFTÇİ
IĞDIR 2 ÜMİT SARAK ESNAF
YALOVA
YALOVA 1 MUSTAFA LÜTFİ BAL EMEKLİ
YALOVA 2 BEGÜM SULTAN İŞBİLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
YALOVA 3 İLHAN YÖRÜK EMEKLİ
KARABÜK
KARABÜK 1 ÖZGÜN BOZKURT ÖĞRENCİ
KARABÜK 2 MUSTAFA EROL EMLAKÇI
KARABÜK 3 MEHMET PENÇEK EMEKLİ MEMUR/GAZİ
KİLİS
KİLİS 1 İRFAN MÜLHİM İŞÇİ EMEKLİSİ
KİLİS 2 MUSTAFA ASEFLER İŞÇİ EMEKLİSİ
OSMANİYE
OSMANİYE 1 ECDET GÜVEL EMEKLİ ÖĞRETMEN
OSMANİYE 2 ALİ UFUK ÇATALBAŞ ÖĞRENCİ
OSMANİYE 3 HAVA KAPLAN EMEKLİ
OSMANİYE 4 SADULLAH MERT EMEKLİ ÖĞRETMEN
DÜZCE
DÜZCE 1 HÜMEYRA YILMAZ RADYO -TV PROGRAMCISI
DÜZCE 2 SERAP NAZ BAŞAR YÖNETİCİ
DÜZCE 3 RUHSAR UYSAL BANKACI
ETİKETLERVatan Partisimilletvekili adayları
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