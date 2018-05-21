‘Gizli hayırcı' ilan edilmişti, Erdoğan'ın eski metin yazarı da liste dışı kaldı

Adalet ve Kalkınma Partisi, 27. Dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metin yazarlığını da yapan, AKP Ankara Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, milletvekili adayları arasında yer almadı.

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Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte iktidara yakın medya tarafından “gizli hayırcı" olmakla suçlanmıştı.

Tartışmalar sırasında Yeni Şafak’ta yer alan yazısında “Reis'ten çok Reisçi' olup önüne geleni FETÖ'cü, Paralel, şucu, bucu diye itham edenlerin, Allah korusun, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, herkesten önce sokağa çıkacaklarına, herkesten çok Fetullahçı, hatta “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklarına hiç şüphe yok" diyen Ünal, "Dünya yıkılsa, bunlar enkazını satar, yine kazanırlar" diye tepki göstermişti.

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