Politika
“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” demişti, liste dışı kaldı
Şamil Tayyar ve ona 'kardeşimiz' diyerek sahip çıkan Mehmet Metiner AKP'den aday gösterilmedi
“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki ifadeleri nedeniyle partililerin tepkisini çeken AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 27. Dönem milletvekili adayları arasında yer almadı.
TIKLAYIN - AKP'nin basınla paylaştığı milletvekili aday tam listesi şöyle
Tayyar, aday listesinde yer almamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ak Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
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