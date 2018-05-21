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Politika

“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” demişti, liste dışı kaldı

Şamil Tayyar ve ona 'kardeşimiz' diyerek sahip çıkan Mehmet Metiner AKP'den aday gösterilmedi

21 Mayıs 2018 21:28

“FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” şeklindeki ifadeleri nedeniyle partililerin tepkisini çeken AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 27. Dönem milletvekili adayları arasında yer almadı.

TIKLAYIN - AKP'nin basınla paylaştığı milletvekili aday tam listesi şöyle

Tayyar, aday listesinde yer almamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ak Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı. 

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