Elektrik faturasında en pahalı ve en ucuz saatler hangileri?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocak ayında yüzde 70 ile fiyatı en çok artan ürün olan elektrikte tasarruf etmek için saat 22.00 – 06.00 önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti.

500 kWh’ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

"En pahalı zaman dilimi 17.00-22.00 saatleri arası"

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir.

Bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler." (İHA)

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