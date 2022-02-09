Kılıçdaroğlu: Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı yeni videoda, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.

CHP lideri, saat 22.00'de sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurmuştu. Yüksek elektrik faturalarına değinen Kılıçdaroğlu, 5'li çetenin faturalar üzerinde de etkisi olduğunu vurguladı.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevgili halkım evime hoş geldiniz. Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim saraya fon oluştur diye defalarca çağrı yaptığım Karakış şartları ve elektrik faturalarıyla ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım.

Çok zor zamanlardan geçtiğinizi pekala biliyorum. Sevgili yurttaşlarım durumun buraya gelmemesi için bu vurdumduymazlara aylarca seslendim. Bu saraylılar temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz bir şekilde artan yoksulluk ve geçim sıkıntısına tahammül etmek zorunda bırakılıyor.

Aylardır bugünlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta kara kış çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım. Dinlemediler dinlemediler. Geldik fırtınanın gözüne. Öncelikle neden bunlar başımıza geliyor. Onu bir netleştirmek istiyorum. Sonra da acil önlemleri kanamayı durduracak adımları açıklayacağım

Tüm bu durumların kökeninde aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerine de bakacak olursanız çok tanıdık isimleri orada da görürsünüz. 5'li çeteyi oraya da soktu Erdoğan.

O çete ne yaptı, soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu: Ne yapılıyor bu paralarla.

Son videomda on binlerce trollden bahsettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı yapılı maskeli parelel yapılardan bahsettim. Saraylı hayatından bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor sevgili halkım. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla. Elinizdekini avucunuzdakini artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı bu kadar agresif bir biçimde üstünüze geliyorlar. Kasa ekside.

"KDV'yi yüzde 1'e indir"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sizden alınması gereken para artık kuru ekmek paranızdır. Isparta günlerdir dondu, elektrik veremediler koca şehre. Bakın orada hangi çetenin var olduğuna. Bu çeteler alt yapıyı kışa hazırlamadıkları gibi Isparta'ya giden yollar da onların olduğu için yolları da açmadılar. Bu arada yeni algı hareketlerini de bekleyin sevgili halkım, sizi soyup soğana çevirirken bir iki algı manipülasyonunu da arttıracaklar bugünlerde. Güya büyük lider Erdoğan müdahale edecek bu gidişata. Bıkmadılar bu algıcılıktan.

Uzatmadan çözümlere geçeyim: Fon için artık çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturalarının üzerinde 2 çeşit vergi var. Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi ve KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 lira avantajı olacak. Buradan saraya sesleniyorum. Derhal KDV'yi yüzde 1'e indir."

Sen çözüm beklentimiz yok, sen bizi dinle kanamayı durdur. Gerisini biz seçim sonrası çözeceğiz. 31 Aralık gecesi imzaladığın elektrik zammını da geri al. Faturalar 31 aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın geri almasını da bileceksin. Bırak insanlar rahat bir nefes alsın. Pandemide zorda kalınca IBAN vermesini biliyordun. Bu sefer de halk zorda halkımıza çağrıyı atıyorum @RTErdoğan yazın IBAN numaranızla birlikte faturanızı gönderin hatta bir de etiket ekleyin #SıraSende deyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince beyefendi ne yapacak? Yardımınıza koşacak mı?

"Allah Korusun, ama bu kış açlık ölümleri ile karşılaşabiliriz"

Son olarak da buradan halkın belediyelerine seslenmek istiyorum. Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız ‘Askıda Fatura’ hareketinizi bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım, çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleri ile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"Erdoğan, zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim"

Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım: Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline."