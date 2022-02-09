Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınıncaya kadar faturaları ödemeyeceği yönündeki çıkışına sosyal medyadan destek geldi. Vatandaşlar, #SıraSende ve #faturamıödemiyorum hashtagi altında faturalarını paylaşarak ödemeyeceklerini belirtti
09 Şubat 2022 23:03
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar geri alınıncaya kadar faturaları ödemeyeceği yönündeki çıkışına sosyal medyadan destek geldi. Vatandaşlar, #SıraSende ve #faturamıödemiyorum hashtagi altında faturalarını paylaşarak ödemeyeceklerini belirtti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı yeni videoda, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IBAN istediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara çağrı yaparak Twitter'dan Erdoğan'ı etiketleyerek faturalarını göndermelerini istedi
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İşte sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na gelen desteklerden bazıları:
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Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı
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Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı
710
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı
810
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı
910
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı
1010
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı; sosyal medyada #SıraSende #faturamıödemiyorum kampanyası başladı