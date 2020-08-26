Demokrasi İçin Birlik: Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Adalet Bakanı inisiyatif kullanmalı

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Bağımsız demokrasi platformu Demokrasi için Birlik, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talebi için sürdürdükleri ölüm orucunda gelinen noktanın hayati olarak nitelendirildiğini belirterek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e avukatların eve çıkması ve talepleri olan insan onuruna yakışır adil yargılamanın sağlanması için gerekli adımların acilen atılması çağrısında bulundu.

Avukat Ebru Timtik 235 ve Avukat Aytaç Ünsal da 204 gündür ölüm orucunu sürdürüyor.

DİB'ten yapılan çağrıda yaşam hakkını korumanın devletin yükümlülüğünde olduğu da hatırlatıldı.

DİB'in çağrı metni şu şekilde:

''Adalet Bakanı'na ve kamuoyuna çağrımızdır!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talebi için sürdürdükleri ölüm orucunda gelinen kritik nokta insan hakları kuruluşları, barolar, tabip odaları ve uluslararası kuruluşlar tarafından hayati olarak nitelendirilmiş ve Adalet Bakanı'nın inisiyatif kullanması aşamasına gelmiştir.

Adli Tıp Kurumu'nun, cezaevinde kalamayacakları kararına rağmen tahliye edilmeyen ve farklı hastanelerde gözetim altında tutulan avukatların, ölüm orucunda kritik döneme girmeleri nedeniyle ATK kararına istinaden tahliye çağrıları, kamuoyunda giderek yükselen ortak bir talep hâline gelmiştir.

Yaşam hakkını korumanın devletin yükümlülüğünde olduğunu hatırlatarak, avukatların eve çıkması ve talepleri olan insan onuruna yakışır adil yargılamanın sağlanması için gerekli adımların acilen atılmasını isteyen ortak talebe, demokrasi güçleri olarak katılıyor ve gereğinin yapılmasını istiyoruz.''

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” gerekçesiyle reddetti.

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