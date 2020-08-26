Sabah yazarı Kaplan'dan 'Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal' yazısı: Ölüm orucu"na giren her mahkûmu devlet serbest bırakacaksa, bu nasıl bir emsal oluşturur?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, adil yargılanma talebiyle başlattıkları ölüm orucu eylemine devam eden tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için kaleme aldığı yazıda, "Ölüm orucu"na giren her mahkûmu devlet serbest bırakacaksa, bu nasıl bir emsal oluşturur? Üstelik kürtajdan eşcinselliğe dek her konuda "benim bedenim, benim kararım" ilkesini savunanlar, ölüm orucu için neden aynı 'saygı'yı göstermezler, bilemiyorum" ifadesini kullandı.

Kaplan, "Bildiğim, Türk Tabipler Odası'nın, Türkiye'deki doktorların büyük kısmını temsil etmediği ve doktorlarımızın bu sapkın yapıya mecbur ve mahkûm edilmesinin kesinlikle yanlış olduğudur. Baro sistemimize getirilen düzenlemenin bir benzerinin diğer meslek odaları için de uygulanması elzemdir" görüşünü savundu.

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TTB MYK Üyesi Selma Güngör, avukatların genel durumunun kötüleştiğine dikkati çekti. Güngör, "Timtik ağızdan besin alamamakta, damla damla beslenmekte. Hem yeterli düzeyde şeker, tuz alamamaktan kaynaklanan enerji yoksunluğu, hem de protein, yağ gibi temel besin maddelerinin uzun zamandan beri alınmaması nedeniyle doku harabiyetinin ileri düzeyde olduğunu düşünmekteyiz. Bunu düşündüren nedenler olarak da Timtik'in karnın şişkinleşmesi ve bir biçimiyle hareket kabiliyetinin azalması, belki de çevreye karşı uyanık olma durumunun azalmasını sayabiliriz” demişti.

Güngör, "Yetkilileri Timtik ve Ünsal'ın infazını erteleyerek eve çıkmalarını ve yargılanma biçiminin, insan onuruna yakışır biçimde düzenlenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu