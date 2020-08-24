Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için nöbet tutanlara polis müdahalesi: Gözaltılar var

Gazeteci Zeynep Kuray'ın Twitter'da paylaştığı görüntülerde adil yargılanma talebiyle başlattıkları ölüm orucu eylemine devam eden tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi önünde nöbet tutan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) ve Dev-Lis üyelerine polisin müdahale ettiği görüldü.

Özgür Gelecek'in haberine göre, müdahale sonucu TAYAD'lı Aileler üyesi 2 kişi ve Dev-Lis'li Eren Kaya ve Baran Gündoğdu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bigilere göre Gazete Patika muhabiri Hakan Aksu'nun da gözaltılar arasında olduğu belirtildi.

"Her saniye çok önemli"

Adalet İçin Dayanışma Platformu da hastane önünde Timtik ve Ünsal için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumunun krtik olduğuna vurgu yapılırken "Ebru Timtik 25 gündür zorla Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde tutuluyor. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna rağmen tahliye edilmedi ve hapishane koşullarından daha ağır koşullara sahip bir hastane hücresine kapatıldı. Ebru Timtik’in sağlığını tahliye etmeyenler ve bir hastane hücresine kapatanlar bozdu. Ebru Timtik sıvı alımında zorlanıyor. Ebru için bir saniye bile çok önemli" ifadesine yer verildi.