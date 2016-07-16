Darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 2839 kişi gözaltına alındı

Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Türkiye genelinde 2839 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 29 albayın ve 5 generalin görevinden alındığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun, 1. Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan Gürcan gözaltına alınan isimler arasında.

Eyyüp Gürler ve Sercan Gürcan'ın yanısıra, 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'te Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle birlikte köfte yerken gözaltına alındı.

Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yalanlamasına karşın darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şûra üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün de gözaltına alındığı iddia edildi.

Mersin Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan Mersin'de, Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ise Erzincan'da gözaltına alındı. 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat da Hatay'da gözaltına alındı.