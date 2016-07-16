Hangi üst düzey komutanlar gözaltına alındı; işte o isimler!

Başbakan Binali Yıldırım, 12 Eylül 1980'den 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimine ilişkin olarak, "161 şehidimiz var, Bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur" dedi. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen gerçekleşen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle TSK üyeleri gözaltına alınmaya başladı.

İşte il il gözaltına alınan ya da haklarında yakalama kararı verilenler:

İSTANBUL: 1.Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan gözaltına alındı. 8 general Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. O isimler şöyle: Tuğgeneral İrfan Can, Tümgeneral İmdat Bahri Biber, Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Haluk Şahar, Tuğgeneral Ahmet Biçer, Tümgeneral Şaban Umut, Tümgeneral Serdar Gülbaş.

İZMİR: 18 asker gözaltına alındı. Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Memduh Hakbilen, Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, 57’nci Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol, 2. Ana Jet Üs Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ramazan Elmas, Albay Ramazan Gencer, Albay Oksal Çelik, Albay Alican Özcan, Albay Yener Karaduman, 2. Komando Tugay Kurmay Başkanı Kurmay Yarbay Bülent Eryılmaz, Yarbay Faik Baran, Kurmay Pilot Binbaşı Fatih Sarıçay, Yüzbaşı Kadir Silay, Üsteğmen Yasin Yılmaz, Teğmen Rıdvan Mecnur, Astsubay Taner Çakal, Astsubay Cihangir Özcan, Uzman Çavuş Hakan Yalçın,, Yüzbaşı Eser Birgül, Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez, Astsubay Mehmet Doğru gözaltına alındı. Marmaris’e 3 helikopter Çiğli’den gitti. İzmir’in Narlıdere İlçesi’ndeki Ege Ordu Komutanlığı nizamiyesinin belediye otobüsü ve TOMA ile kapatıldı. Ege Ordu Komutanlığı’ndan askeri araç çıkışı durduruldu.

KOCAELİ: Donanma Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevlisi Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Sinan Azmi Tosun, Tuğamiral Hayrettin İmral , 1 Albay için yakalama kararı verildi, 34 asker gözaltına alındı. Tanklar kışlalardan çıktı. Polis müdahale ederek durdurdu ve el koydu.

BALIKESİR: Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek gözaltına alındı.

ADANA: TÜRK-ABD Ortak Savunma Tesisi olan Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ndeki 10’uncu Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van tutuklandı. Topçu Kurmay Albay Turgut Çelebi, 1 albay, üsteğmen rütbesinde 2 askeri hakim gözaltına alındı.

MUĞLA: Aksaz Demiz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper gözaltına alındı.

HAKKARİ: Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Hakkari İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Demiray Demirci gözaltına alındı.

ISPARTA: Eğirdir Dağ Komando Tugayı Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya ile Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz gözaltına alındı.

ERZİNCAN: 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar gözaltına alındı.

AMASYA: 15’İNCİ Piyade Eğitim Tugay Komatanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz gözaltına alındı.

SİVAS: 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin Sağır gözaltına alındı.

MERSİN: Garnizon Komutanı ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Hasan Basri Dağdelen.

HATAY: 9’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat ile Kayseri’den Hatay Havaalanı’na gelen kargo uçağındaki 6 askeri personel.

ÇANAKKALE: Boğaz ve Garnizon Komatanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu gözaltına alındı.

KONYA: Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Mustafa Sakaoğlu gözaltına alındı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar için yakalama kararı verildi; Şahar İstanbul'da gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR: Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Suat Murat Semiz ile 1’inci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Recep Ünal, 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak gözaltına alındı.

KIRKLARELİ: 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak ve Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğun gözaltına alındı.

TOKAT: Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan gözaltına alındı.

MANİSA: Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan ve Merkez Komutanı Albay Murat Yıldız gözaltına alındı.

ŞANLIURFA: 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan ve 1 subay gözaltına alındı.

BİTLİS: 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar gözaltına alındı.

ARDAHAN: 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın gözaltına alındı.

TRABZON: 4. Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Bahadır Dalgıç gözaltına alındı.

GAZİANTEP: 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal gözaltına alındı

BİNGÖL: 49’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman gözaltına alındı.

EDİRNE: 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı gözaltına alındı.

AĞRI: 1’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Özan gözaltına alındı.

MALATYA: Elazığ Yolu üzerindeki 2. Ordu karargahında geceden beri silah sesleri geliyor. Karargaha giriş- çıkış yok. Ak Parti öncülüğünde darbe protestosu yapıldı.

KAYSERİ: Hava Pilot Albay Erhan Baltacıoğlu izinsiz 6 uçak kaldırdığı için gözaltına alındı. Halk darbe karşıtı protestoda bulundu.

SAKARYA: Valilik tanklarla basıldı. 69 asker gözaltına alındı.

KARS: 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetkin gözaltına alındı. Kazım Karabekir Kışlası’ndan çıkan askerlere halk engel oldu. 20 asker gözaltına alındı.

BURSA: Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 7 asker gözaltına alındı.

BURDUR: Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Albay Metin Karagöz gözaltına alındı.