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15 Temmuz Darbe Girişimi
18 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
Tercan'a 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
14 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
Davada bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi
'FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya cuma günü İzmir'de gözaltına alınmıştı
Sanık Erkul, mahkemeden beraatini talep etti
İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan İsmail Çolak'ın Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor
'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi
Esmaül Hüsna Öksüz'ün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu
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