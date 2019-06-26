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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Darbe Girişimi

Kara Harp Okulu davasında karar; 108 öğrenci beraat etti

18 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz davasında 9 eski askere hapis cezası verildi

15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbecilerin 15 Temmuz gecesi yaptıkları telefon konuşmaları: Helikopterler nerede?

15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski AYM üyesi Tercan'a hapis cezası

Tercan'a 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 57 kişi hakkında yakalama kararı

14 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

15 Temmuz Darbe Girişimi

'Bekir Bozdağ'ın alıkonulması planı' davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Davada bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa ise 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildi

15 Temmuz Darbe Girişimi

Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya tutuklandı

'FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Komagene çiğ köftelerinin sahibi Murat Sivrikaya cuma günü İzmir'de gözaltına alınmıştı

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz davasında sanık asker: Bizde gelenektir, düğünlerde 1 dolar atılır; 10 kardeşim var, hepsi için 1 dolar aldım

Sanık Erkul, mahkemeden beraatini talep etti

15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'den aranan İsmail Çolak Türkiye'ye dönerek teslim oldu

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan İsmail Çolak'ın Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

10'u muvazzaf 35 astsubay hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

15 Temmuz Darbe Girişimi

Kara Harp Okulu davasında ara karar

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'ün yeğeni tahliye edildi

Esmaül Hüsna Öksüz'ün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu

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