Cumhuriyet gazetesinde bir ayrılık daha

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya ile yolların ayrılmasının ardından gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yargı muhabiri Seyhan Avşar, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile gazeteye veda ettiğini duyurdu.

Veda mesajında “Aykut Küçükkaya ve ayrılan diğer arkadaşlarım olmadan yoluma devam etmem mümkün değil” ifadelerine yer veren Avşar, "Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Avşar'ın açıklaması şöyle:

“Bir yaz günü büyük bir heyecanla kapısından girdiğim Cumhuriyet’e 6 yıl sonra soğuk bir kış günü heybemde bolca dava ile veda ediyorum.

Çalışmaya başladığım ilk günden bugüne beni destekleyen, iyi bir insan olmadan iyi bir muhabir olunamayacağını her daim öğütleyen @aykutkucukkaya ve ayrılan diğer arkadaşlarım olmadan yoluma devam etmem mümkün değil.

Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim.

Hoşça kal Cumhuriyet. İsmini ve içeriğini yıpratmalarına izin verme.”