Cumhuriyet gazetesinden 4 istifa haberi daha geldi

Cumhuriyet gazetesinde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'a tepki gösteren çalışanlardan istifalar devam ediyor. Yazıişleri yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 kişi daha gazeteden ayrıldı.



Cumhuriyet gazetesinde yönetime tepki gösteren çalışanlardan istifalar devam ediyor. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı.



Alev Coşkun'dan Aykut Küçükkaya'nın yeniden göreve getirilmesi yönünde bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı İşleri editörü Cafer Kurt, muhabir Hazal Ocak, yazar Mustafa Kemal Erdemol ayrıldıklarını duyurmuştu.

18 Aralık tarihinde istifalara yenileri eklenmiş ve portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, Görsel Yönetmen Münevver Oskay ve editör Bilal Çelik gazeteden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Medya Radar’ın haberine göre Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Demir ve birinci sayfa editörü Murat Ataş da gazeteye veda etti.

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