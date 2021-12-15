Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarından açıklama: Emekten yana tavrı nedeniyle Aykut Küçükkaya cezalandırıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nin işten çıkardığı 8 gazeteci nedeniyle yönetime tepki göstererek Genel Yayın Yönetmenliğinden istifa eden Aykut Küçükkaya'nın görevine dönmemesi üzerine gazete çalışanları açıklama yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) hemen ardından 8 gazetecinin işten çıkarıldığı Cumhuriyet gazetesi önünde bugün bir açıklama daha yapıldı.

"Cumhuriyet Emekçileri" imzalı açıklamada; işten çıkarılan 8 gazeteci, işten çıkarmalara tepki göstererek istifa eden Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın gazete ile bağının koparıldığını öğrendiklerini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi, gazetecilerin işten çıkarılmasının ardından gelen tepkiler üzerine 8 gazetecinin işe iade edildiğini açıklasa da, bugün yapılan açıklamada 8 kişiden bazılarının görevlerine dönmediği öğrenildi. Gazetecilerin açıklamasında; Aykut Küçükkaya hakkındaki kararın geri çekilmesi talep edildi.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet gazetesi yönetiminin sendikal süreç devam ederken, haksız bir şekilde işten çıkardığı 8 çalışma arkadaşımızla dayanışma için istifa eden Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya’nın gazetesiyle bağı dün itibariyle koparıldı. Bu süreçte görüşmeler yaptığımız vakıf ve gazete yönetimi, Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmediğini, Cumhuriyet’te kalacağını açıklamışlardı. Ancak ne yazık ki dün itibarıyla tüm bu sözlerin yerine gelmediğini büyük üzüntüyle öğrendik.

Küçükkaya’nın emekten yana tavrı nedeniyle cezalandırılması bizleri derinden yaraladı.

Ayrıca, genel yayın yönetmenimizin istifası ve Cumhuriyet okurlarının güçlü tepkisi üzerine işten atılma kararları iptal edilen 8 çalışma arkadaşımızın bir bölümü de görevlerine iade edilmedi.

Cumhuriyet yönetimini, Cumhuriyet gazetesinin ilkelerine sonuna kadar bağlı olan, araştırmacı gazeteciliği ile isim yapmış Aykut Küçükkaya’ya ilişkin kararını geri çekmeye çağırıyoruz. Cumhuriyet’in değerleriyle gelecek kuşaklara taşınması, ülkemiz tarihi bir süreçten geçerken, hepimizin en önemli görevidir. Cumhuriyet emekçisinin haksızlığa karşı her daim güçlü duruşu devam edecektir."