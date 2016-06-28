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Başbakan Yıldırım: Gerekirse Rusya'ya tazminat öderiz

"Cumhurbaşkanımızın mektubu sonrası iş tatlıya bağlandı"

28 Haziran 2016 11:15

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya özür mektubu göndermesiyle 'işin tatlıya bağlandığını' ve askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak gerekirse Rusya'ya tazminat ödenebileceğini söyledi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çarşamba ya da perşembe günü telefonda görüşeceğini de açıkladı.

'6 ayda yaşananları yaşanmamış gibi kabul edip yola devam edeceklerini' belirten Yıldırım, "Gerekirse tazminat vereceğimizi, ilişkilerin normale dönmesini arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Olayın özü aslı budur, tek taraflı değil iki taraflı bir iradedir. İş tatlıya bağlanmıştır" dedi.

Rus SU-24 tipi savaş uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre Türk hava sahasını ihlâl ettiği gerekçesiyle düşürülmüştü.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rus uçağı olduğunu bilsek farklı uyarırdık. Eğer birisinin özür dilemesi gerekiyorsa, bu biz değiliz. Hava sahamızı ihlâl edenler özür dilemeli" diye konuşmuş, geçen Mayıs ayında ise olayın "pilotun hatası" olduğunu söylemişti.

Olayın ardından Rusya, Türkiye'den ithal edilen tarım ürünlerinin neredeyse tümünü yasaklamıştı.

Kremlin ayrıca Rus vatandaşlarına Türkiye'de tatile gitmeme çağrısı yapmış ve turizm acentalarının da Türkiye'ye tur satışlarını engellemişti.

 

"Mısır'la temaslar yapılabilir"

 

Başbakan Yıldırım, Mısır'da Abdülfettah el Sisi yönetimiyle yaşanan sorunlarla ilgili olarak da konuştu.

"Rejim değişikliğinin şekli şemali, Mursi ekibine uygulanan haksız cezalar bir tarafa ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine mani yok" diyen Yıldırım, karşılıklı olarak bakanların, iş heyetlerinin gidebileceğini ve askeri temaslar yapılabileceğini belirtti.

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a kınama

 

Yıldırım Türkiye'deki yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarına dair ise "Başkanlık süreci fiilen 2010 referandumu ile başlamıştır. Anayasa teklifi sonbaharda gündeme gelecek" dedi.

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