Kremlin: Erdoğan, Putin'den Rus pilotun ölümü için özür diledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk F16’larının hava sahası ihlali nedeniyle düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotunun ölümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni bir mektup yazarak özür dilediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın mektupta "Hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığımı belirtmek ve taziyelerimi sunmak istiyorum; kusura bakmasınlar diyorum” dediği söylendi.

Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savaş uçağının düşürülmesi nedeniyle yaşanan durumu düzeltmek istediğini söylediği mesajı aldı" dedi.

Kremlin'in eline geçen Rusça mektupta 'Af dilerim' anlamına gelen 'İzvinitye' ifadesinin yer aldığı bildiriliyor.

Kremlin'den yapılan açıklama şöyle:

“Mektupta Rusya'nın Türkiye için ilişkilerinin bozulmasını istemediği dost ve stratejik partner olduğu belirtiliyor. Recep Tayyip Erdoğan mektubunda 'Bizim hiçbir zaman Rusya Federasyonu'na ait uçağı vurma isteğimiz ve kastımız yoktu' ifadesini kullandı.

"Daha sonra, 'Tüm riskleri üzerimize alarak ve daha fazla çaba sarf ederek Rus pilotun naaşını Suriyeli muhaliflerin elinden aldık ve Türkiye'ye getirdik. Tüm cenaze öncesi prosedürleri dini ve askeri prosedürlere uygun yapıldı.

"Tüm bu çalışmalar bizim tarafımızdan Türk-Rus ilişkilerine uygun seviyede yapıldı. Bir kez daha hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine baş sağlığı diliyorum ve özür dilediğimi söylüyorum. Tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Rus pilotun ailesini Türk ailesi olarak kabul ediyoruz. Acılarını dindirmek için her türlü inisiyatife hazırız.”



“Son kararı Moskova verecek”



Rusya Tarım Bakanı Alexander Tikachev, Türkiye'yle ilişkilerin bundan böyle ne düzeyde olacağına Moskova'nın karar vereceğini söyledi.

Kasım 2015'te Rus jetinin düşürülmesinin ardından Rusya, Türkiye'den ithal edilen tarım ürünlerinin neredeyse tümünü yasaklamıştı.

Kremlin ayrıca Rus vatandaşlarına Türkiye'de tatile gitmeme çağrısı yapmış ve turizm acentalarının da Türkiye'ye tur satışlarını engellemişti.



Erdoğan, "Özür dilemeyeceğiz" demişti





25 Kasım 2015'te CNN International'a konuşan Erdoğan, "Rusya'dan özür dilemeyeceğiz. Hava sahamızı ihlal edenler bizden özür dilemeli" demişti.



Binali Yıldırım:

Rusya ile ilişkilerde gelişmeler var

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde bugün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki temasların seyri konusundaki sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bu yönde de güzel gelişmeler var. Yakında paylaşacağız."



Hükümet Sözcüsü:

Rusya ile normalleşme için sinyaller geliyor



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkilerimizde yumuşama istikametinde atılan adımlarla, yumuşama trendinin hızlandığını görüyoruz. Rusya tarafından da ilişkilerin normalleşmesi için bir takım sinyaller geliyor" demişti.