Rusya: Türkiye’den özür dışında Suriye ve Irak politikasını değiştirmesini de bekliyoruz

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkileri komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye'den özür dışında Suriye ve Irak'a yönelik politikalarını da değiştirmesini beklediklerini vurguladı.

Sputnik’in haberine göre, "Rusya ve Türkiye arasındaki ayrılıkların, hepimizi şoke eden trajediden (Türk F16'larının Rus uçağının düşürmesi) çok daha derin ve sistematik olduğunu anlamak gerek. Bu ayrılıklar Suriye ve Irak da dahil bir çok noktadaki krizin nedenleri, gidişatı ve olası sonuçlarıyla ilgili" dedi.

Kosaçev’in açıklaması şöyle:

"Türkiye'den, yalnızca Rusya'yla olan ilişkilerinin kötüleşmesine değil aynı zamanda terörist yapılarla doğrudan işbirliği yaparak belirttiğim ülkelerdeki durumun kötüye gitmesine neden olan yaklaşımlarını yeniden değerlendirmesini bekleyeceğiz" diye devam eden Kosaçev, şunları da ekledi: "Bu nedenle mektupta dile getirilen tüm özür kelimelerinin yanı sıra Türk yetkililerin yaklaşımlarının değiştirdiğini kanıtlayan icraatlara gereksinimimiz var."

Diğer taraftan Kosaçev Facebook hesabından yaptığı açıklamada da şu değerlendirmede bulundu:

"Türk lideri Erdoğan'ın mektubu Rusya'nın ısrarcı olduğu iki kilit tezi barındırıyor: Bunlardan birincisi, özür. İkincisi ise 'ölen Rus pilot Oleg Peşkov'un ailesinin acılarının ve zararının hafifletilmesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmaya hazır olunması.' Açıkça söylenmese bile mektup Vladimir Putin'e gönderildi. (…) Bana göre (özür dilenmesinde) en etkili olan (Türkiye'nin aldığı) ekonomik darbe oldu. Erdoğan belli ki Rusya'dan böyle bir kararlılık ve eylemlerinin bu boyutta sonuçları olmasını beklemiyordu. Türkiye'deki plajlarda Rus olmaması ve Rusya'daki inşaatlarda Türklerin olmaması her türlü askeri ve politik tehditten çok daha etkili oldu."