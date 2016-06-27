T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye 'üzüntü' dedi, dünya medyası Erdoğan'ın mektubunu 'özür' olarak gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e mektup yazarak 'üzüntü'lerini bildirmesi dünya medyasında yankı buldu

27 Haziran 2016 19:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e mektup yazarak, Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağı nedeniyle 'pişmanlık' ve 'üzgünlük' bildirmesi dünya medyasında, Türkiye'nin 'özür' dilediği şeklinde yer aldı

Amerikan Associated Press haber ajansı, bu kritik gelişmeyi “Putin’in sözcüsü, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın Rus askeri uçağının düşürülmesi nedeniyle özür dilediğini söyledi” spotuyla aktardı.

 

BBC: Rus jeti nedeniyle Türkiye özür diledi

 

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “son dakika” gelişmesi olarak geçtiği haberinde, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında Suriye’de düşürülen Rus jeti nedeniyle özür diledi” ifadesini kullandı.

 

Russia Today: Erdoğan özür diledi

 

Rus yayın organı Russia Today ise, "Erdoğan Rus pilotun ölümü nedeniyle özür diledi" başlığıyla duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi: “Vladimir Putin, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen Kasım’da Suriye-Türkiye sınırında düşürülen Rus uçağında hayatını kaybeden Rus pilotun ölümü nedeniyle özürlerini ilettiği bir mektup aldı.”

Rus medyası haberi “Erdoğan Putin’den özür diledi”, “Türkiye, Rusya’dan özür diledi” gibi başlıklarla duyurdu.

 

Ria Novosti: Adaletli Rusya Türkiye ile ilişkilerin düzelebileceğini düşünüyor

 

“Adaletli Rusya Başkan Yardımcısı Mihail Emelyanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurulan Rus Su-24 uçağı için özür dilemesinin gerçek olması halinde Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin düzelebileceğini bildirdi.”

 

ETİKETLER

dünya basınıtürkiyerusyaözürerdoğanmektupputin

İlgili Haberler

Kremlin: Erdoğan, Putin'den Rus pilotun ölümü için özür diledi

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın Putin'e yeni bir mektup gönderdiğini doğruladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24