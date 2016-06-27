Türkiye 'üzüntü' dedi, dünya medyası Erdoğan'ın mektubunu 'özür' olarak gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e mektup yazarak, Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağı nedeniyle 'pişmanlık' ve 'üzgünlük' bildirmesi dünya medyasında, Türkiye'nin 'özür' dilediği şeklinde yer aldı

Amerikan Associated Press haber ajansı, bu kritik gelişmeyi “Putin’in sözcüsü, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın Rus askeri uçağının düşürülmesi nedeniyle özür dilediğini söyledi” spotuyla aktardı.

BBC: Rus jeti nedeniyle Türkiye özür diledi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “son dakika” gelişmesi olarak geçtiği haberinde, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında Suriye’de düşürülen Rus jeti nedeniyle özür diledi” ifadesini kullandı.

Russia Today: Erdoğan özür diledi

Rus yayın organı Russia Today ise, "Erdoğan Rus pilotun ölümü nedeniyle özür diledi" başlığıyla duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi: “Vladimir Putin, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen Kasım’da Suriye-Türkiye sınırında düşürülen Rus uçağında hayatını kaybeden Rus pilotun ölümü nedeniyle özürlerini ilettiği bir mektup aldı.”

Rus medyası haberi “Erdoğan Putin’den özür diledi”, “Türkiye, Rusya’dan özür diledi” gibi başlıklarla duyurdu.

Ria Novosti: Adaletli Rusya Türkiye ile ilişkilerin düzelebileceğini düşünüyor

“Adaletli Rusya Başkan Yardımcısı Mihail Emelyanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurulan Rus Su-24 uçağı için özür dilemesinin gerçek olması halinde Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin düzelebileceğini bildirdi.”