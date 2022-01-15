MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, öne geçtiği maçta deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile berabere kalarak, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada farkı indirme şansını kullanamadı. Fenerbahçe'nin başına ikinci kez geçen İsmail Kartal, ilk maçından bir puanla ayrıldı.

Süper Lig’in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe Jose Sosa ile öne geçerken, Antalyaspor Doğukan Sinik ile bir puanı kurtardı.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 2421 gün sonra yeniden sarı-lacivertli kulübün yedek kulübesinde maça çıktı. İsmail Kartal, ikinci döneminin ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Düşük tempoda geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe 72. dakikada Jose Sosa'nın frikikten attığı gol ile karşılaşmada öne geçmeyi başardı.

81. dakikada ise Fraport TAV Antalyaspor'un golü geldi. Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'den seken topu tamamlayan Doğukan Sinik, karşılaşmaya denge getirdi.

Genç eldiven Berke, bu pozisyonda sakatlandığı için karşılaşmaya devam edemedi ve sedye ile oyun dışına taşındı. Berke'nin yerine oyuna Ertuğrul Çetin girerken, 2003 doğumlu Ertuğrul kariyerindeki ilk lig maçına çıkmış oldu.

Bu beraberlik ile Fenerbahçe haftayı 33, Fraport TAV Antalyaspor ise 23 puanla kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti böylelikle 5 maça çıktı. Fenerbahçe ise son 6 maçında 1 kere kazanabildi.

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Stat: Antalya Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem Kan Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Poli, Fredy, Ghacha (Dk. 74 Admir Mehmedi), Doğukan Sinik (Dk. 90+5 Milosevic), Wright (Dk. 64 Crivelli) Fenerbahçe: Berke Özer (Dk. 85 Osman Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel, Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Pelkas), Zajc, Sosa (Dk. 80 Gustavo), Mesut Özil (Dk. 63 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 64 Muhammed Gümüşkaya), Serdar Dursun Goller: Dk. 72 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 81 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 71 Veysel Sarı, Fredy, Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)

Maçtan önemli anlar

19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.