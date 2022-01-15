Jose Sosa: Biraz daha sabıra ihtiyacımız var

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Takımının golünü kaydeden Sosa, "Oyunun son bölümünde gol yemek bizim için üzücü oldu ama maçın genelinde baktığımızda beraberlik adil sonuç. Pozitif düşünmemiz gerekiyor, yeni hocamız geldi, ileriye bakmalıyız." dedi.

"Büyük futbolcular var bu takımda." diyen Arjantinli oyuncu, "Bu durumdan çıkmalıyız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için çok çalışacağız. Biraz daha sabıra ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.