Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Oyunumuz da takım da gelişecek

Fenerbahçe'yle ikinci dönemindeki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan İsmail Kartal, "Oyunumuz da takım da gelişecek" dedi. Kartal, takımla anılan Joachim Löw için de, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor karşısında beraberliğini değerlendiren İsmail Kartal ilk olarak eski talebesi Ahmet Çalık'ı andı. Ahmet Çalık için, "Kardeşimin mekanı cennet olsun" diyen İsmail Kartal, "Onu Konyaspor'a ben transfer etmiştim. Böyle bir kazadan hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Altyapıdan gelen çocuklara harçlık veriyordu. Onlarla ilgileniyordu, onlara krampon alıyordu. Değer veriyordu. Çok iyi bir insandı" dedi.

Maç için ise İsmail Kartal, "Maça iyi başladık. 25-30 dakika iyi gittik. Daha sonra Antalyaspor maça ortak oldu. İlk yarı hemen hemen böyle gitti. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Yaptığımız hamle ile takım biraz daha toparlanmaya başladı. Gol geldi. Golden sonra mecburi değişiklikler yaptık. Hasta ve sakat oyuncularımız var. Mecburen kadroya aldık. Bu maçı en azından bu şartlarda üç puan alıp evimize gitmek istiyorduk. Ancak olmadı. Golden sonra hemen gol yedik. Golde Berk'in sakatlığı var. Berke'nin belinde bir problem var, durumu belli değil" ifadelerini kullandı.

Takımın taktik disipline sadık kalmasının kendisi için sevindiciri olduğunu kaydeden İsmail Kartal, "Topun yüzde 61'i bizde. Ama rakip bizden daha çok şut atmış. Daha iyi orta yapmış. Üretkenliğimiz düşüktü. Taktik disiplin olarak oyundan açılmadık, genişlemedik. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durum" diye konuştu.

Takımdaki oyunculara sahip çıkan İsmail Kartal, "Bunların hepsi bizim oyuncularımız. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendiremeye çalışıyorum. Bugün Ferdi yüzde yüz hazır olmamasına rağmen sol bek oynadı. Sonrasında Muhammed'i aldık. Oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Ama olmadı. Biz Fenerbahçeyiz. Zamanla yarışıyoruz. Zamanımız yok. Maalesef üç günde bir maç oynadığımız için onların aramıza dönmesini bekliyoruz" diyerek zamana ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı.

Taraftarların da beklenisinin çok fazla olduğunun hatırlatılması üzerine de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün çok fazla hücumda üretken olamamıza rağmen takımın taktik disiplini anlamında, disiplinli oynadık. O benim için güzel bir şey. Bunu geliştireceğiz. Oyunumuz da takım da gelişecek. Zamana ihtiyacımız var. Aramıza katılacak oyuncularla olacağına yürekten inanıyorum" açıklamalarını yaptı.

Löw sorusuna yanıt

İsmail Kartal, maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kartal ismi Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Joachim Löw sorusuna ise, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil. Önceliğimiz takımımızın daha iyi olması. Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa koşulsuz geldim. Bundan sonra da öyle olacaktır. Diğer konular yönetimin kurulunu ilgilendiriyor” yanıtını verdi.