FETÖ'cü mülki amirler soruşturmasında liste krizi: İçişleri Bakanlığı ile Emniyet karşı karşıya…

Asıl konuya geçmeden önce, zorunlu olarak bilgi tazelemesi yapmak gerekiyor.

Zira konu, geniş takvime yayılmış durumda.

15 Temmuz'un ardından başlatılan adli soruşturmaların en önemlilerinden birisi "FETÖ'cü mülki idare amirleri" dosyasıydı.

"Önce adliye, askeriye ve Mülkiye" prensibini yıllar içinde uygulamaya koyan Gülen cemaatinin, devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan mülki idare amirleri hakkında Tokat'ta başlatılan adli soruşturmada yüzlerce isim belirlendi.

Mülki idare amirleri kimdir? Daha önceki yazılarda da belirtmiştim; ülke genelinde görev yapan valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar mülki idare amiri olarak tanımlanır.

Mülki idare amirleri; devletin, illerde ve ilçelerdeki uzantısıdır. Devletin halka dokunduğu en üst kamu görevlileridir.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mülkiye Teftiş Kurulu'nda görevli müfettişler ile hukuk müşavirleri vardır ki, onlar da yine mülki idare amiridir.

Tokat'ta başlayan soruşturmadaki isimler

Büyüteç okurları, Tokat'ta başlayan ve Ankara'da halen devam eden FETÖ'cü mülki idare amirleri soruşturmasıyla ilgili yazıları anımsayacaklardır.

Dosya çerçevesinde elde edilen bilgiler nedeniyle Tokat'ta soruşturmayı yürüten başsavcının görevden alınmasıyla başlayan bir süreci okurlar yakından takip ettiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dosyanın başındaki isim olan dönemin Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı arayıp "azarladığı" iddiası gündeme gelmişti.

Yaşananların perde arkasını anlatan Büyüteç'in linkini meraklılar için bıraktım.

Dosyanın Tokat'ta biraz yavaşlamasının ardından Ankara Adliyesi'ne devredilmesiyle beraber, süreç yeniden hareketlendi.

Of Kaymakamı bile FETÖ'cü çıktı

Bakan Soylu'nun, kendi partisinden bir siyasinin "FETÖ'cü mülki idare amirlerinin koruduğu" iddiası sonrasında dosyalar raftan indirildi.

Ve görüldü ki, haklarında FETÖ tespiti yapılan birçok mülki idare amirinin aktif görevdeydi. Yetmezmiş gibi bu isimlerin bizzat Soylu'nun imzasıyla yayımlanan kararnamelerle görev getirildiği, hatta kayyum belediye başkanı yapıldığı ortaya çıkıverdi!

Soylu'nun kendi memleketi Of'a atadığı kaymakamının bile FETÖ'cü olduğu görüldü. Kaymakam gözaltına alındı!

Onlarca kaymakam hakkında Ankara Adliyesi'nden adli soruşturmalar başladı. Açığa alınan kaymakamlardan ihraç edilenler oldu.

Liste krizi baş gösterdi

Şimdi sıra bugünkü Büyüteç'in konusuna geldi.

Adliyede mülki idare amirleri soruşturmalar devam ederken, ilginçlikler yaşanmaya başlandı bir süredir.

Adli soruşturmalar kapsamında savcılığın talimatıyla görev yapan kolluk birimleri var.

Sözünü ettiğim bu dosyadaki kolluk birimi polis. Savcılık, dosyalardaki adı geçen mülki amirleriyle ilgili FETÖ kriterleri çerçevesindeki verileri polis birimlerinden sağlıyor.

Eşgüdüm içinde savcılığa veri desteği sağlayan birimler Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki birimler, İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi.

Bu tabloya bakıldığında, İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet teşkilatının, yine aynı bakanlık çatısı altındaki mülki idare amirlerini soruşturması, haklarında veri toplaması ve raporlar hazırlaması dikkat çekiyor.

İşte yazının başlığındaki kriz de bu noktada baş gösterdi.

Bir süredir, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet birimleri arasında, adli soruşturmalara konu olan mülki idare amirleri üzerinden sıkıntı yaşanıyor.

Bu konuda birbiri ardına toplantılar yapılıyor. Son toplantı geçen ocakta yapıldı. Bakanlık kanadında, mülki idareden sorumlu Bakan Yardımcısı Muhterem İnce var. İnce hakkında bilgi sahibi olmak için üst bölümde verdiğim linkteki Büyüteç'i okumanız yeter.

Masanın Emniyet tarafında ise, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz var.

Toplantıların konusu, haklarında FETÖ soruşturması devam eden mülki idare amirleri.

Bakanlık kaynaklarından aldığım bilgiye göre, son toplantı gergin geçti.

Turuncu ve sarı listeden sonra şimdi de beyaz liste!

Şöyle ki; soruşturmaya konu olan mülki idare amirleri, turuncu ve sarı liste olarak sınıflandırılıyor.

Turuncu liste, gözaltına alınacaklardan, sarı liste ise gözaltına alınmayıp savcılıkça ifadeye çağrılacaklardan oluşuyor.

Fakat İçişleri Bakanlığı, adli soruşturma aşamasında her iki listede adı geçen kimi isimlerin "temiz", yani FETÖ'yle bağı olmadığı görüşünde.

Buna karşın Emniyet, İçişleri Bakanlığı ile aynı görüşte değil. Elde edilen verilerin ışığında mülki idare amirlerinin FETÖ'yle bağı olduğuna dikkat çekiliyor.

Ocaktaki toplantıda, fikir ayrılığının ortaya çıkmasıyla turuncu ve sarı listelerin yanı sıra bir de "beyaz liste" oluşturulmasında anlaşıldı.

Böylelikle bakanlığın "temiz" dediği isimlerin, Emniyet tarafından bir kez daha incelemeye alınmasına karar verildi.

Beyaz listede olan mülki idare amirleri, Emniyet'in ısrarı sonucunda bu kez Emniyet İstihbaratı tarafından bir kez daha incelemeye alınmaya başlandı.

Ayrıca, bakanlık tarafı adı geçen şüphelilerle ilgili sağlıklı veri toplaması yapılmadığı iddiasında. Hazırlanan veri değerlendirme raporlarında haksızlıklar yapıldığı görüşünde.

Emniyet ise, savcılık talimatıyla yürütülen işlemlerin sağlıklı yapıldığını savunuyor.

Görüldüğü üzere, bu cephede işler ülke gündeminden bağımsız biçimde bayağı karışık.

Unutmadan ilave edeyim.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki hafta sessiz sedasız önemli bir operasyon başlattı. Bu operasyon, mülki idare amirleriyle bağlantıları olan FETÖ'nün "sivil mahrem imamları"na yönelik.

Dikkat çekici bilgilerin gün ışığına çıkabileceği emniyet kaynaklarınca ifade ediliyor.