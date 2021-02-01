İzmir'de Boğaziçili öğrencilere destek eylemine polis müdahalesi; gözaltılar var

İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı düzenlenen protestolara destek amacıyla yapılan eyleme polis müdahalede bulundu.

Dokuz Eylül Dayanışması olayla ilgili tweet'inde şu ifadelere yer verdi;

"İzmir Öğrenci Dayanışması'nın çağrısıyla, Boğaziçi saldırılarına cevaben 17.00'da Alsancak ÖSYM önünde gerçekleştirilecek Onur Yürüyüşü'ne saldırı gerçekleşti. Alana geçen çok sayıda arkadaşımız işkenceyle gözaltına alınıyor.

Arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına alanların saldırıları gözaltı aracında da devam ediyor. Bilinsin ki ne saldırıları, ne gözaltıları ne de tutuklamaları bizi demokratik üniversite mücadelemizden, lgbti+ söylemlerinizin karşısında durmaktan vazgeçirmeyecektir!"